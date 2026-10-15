البيت الأبيض ردا على ميلوني: "اتفاق الديزل صفقة ممتازة"

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لق البيت الأبيض، اليوم الخميس، على تصريحات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني- التي وصفت فيها اتفاق وقود الديزل بين الولايات المتحدة وروسيا بأنه "محفوف بالمخاطر" ويمنح شرعية لموسكو- بالقول إنها "صفقة ممتازة".

وقال متحدث باسم البيت الأبيض لصحيفة /لا ريبوبليكا/ الإيطالية -ردا على انتقادات ميلوني للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لقد نجح الرئيس ترامب في إبرام اتفاق رئيسي آخر لتزويد السوق العالمية بكميات ضخمة من الديزل وخفض الأسعار".

وقد وافق ترامب على تخفيف العقوبات المفروضة على الديزل الروسي، مما يسمح لموسكو باستئناف بيعه في الأسواق الدولية.

كانت ميلوني قد اعتبرت، أمس الأربعاء، أن اتفاق ترامب بشأن الديزل الروسي "ينطوي على مخاطر ويمنح شرعية لموسكو".

وأوضحت ميلوني، أن "الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يعود في المقام الأول إلى الحرب في إيران، وليس إلى الصراع في أوكرانيا".

من جانبه.. قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن هذا الاتفاق ""ليست من شأن ميلوني".

وفي المقابل، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن شكره لميلوني على دعمها وموقفها الصريح في إدانة الاتفاق.

وكتب زيلينسكي في منشور على منصة "إكس": "أشكر جورجيا ميلوني على دعمها وعلى موقفها الواضح والصريح والمبدئي".

وأضاف: "شكرا لتفهمكِ من هو المعتدي، وماذا يعني بناء سلام مستدام".