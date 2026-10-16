قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار شمال البلاد.. والطقس خريفي مائل للحرارة حتى 22 أكتوبر
وكيل وزارة العدل اليمنية: الحوثيون يستهدفون التجارة العالمية عبر باب المندب
لا ريبوبليكا: تحقيق إيطالي مع كاتس وبن غفير ومسئولين إسرائيليين بسبب أسطول الصمود
بعد تقدير قوته بنحو 9.9 ريختر.. اليابان تلغي «تحذيرًا خاطئًا» من زلزال مدمر وتعطل مؤقت للقطارات
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد خلية تابعة لحماس في غارة جوية جنوب قطاع غزة
بعد زيادة الضحايا 16.1%.. المفوضية الأوروبية تطلق استراتيجية جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر
دعاء آخر ساعة يوم الجمعة.. أدرك ساعة الاستجابة قبل أذان المغرب بأدعية للرزق والفرج
واشنطن تدين اعتداء المستوطنين على مصورة أمريكية قرب رام الله وتطالب باعتقال المتورطين
قبل الغرامة.. موعد انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026
تحركات مكثفة بمطروح لسحب مياه الأمطار من محيط مقابر المغاربة
برلين تصعّد لهجتها تجاه طهران وسط تحركات أوروبية
منى زكي: أحمد حلمي هادي جدا في البيت ورسام هايل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مبعوث بوتين: صفقة الديزل بداية لحزمة مشروعات اقتصادية مع واشنطن

بوتين
بوتين
القسم الخارجي

تتجه العلاقات الاقتصادية بين روسيا والولايات المتحدة إلى مرحلة جديدة من التعاون، وفق تصريحات كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أكد أن اتفاق إمدادات الديزل يمثل أحد المشروعات المطروحة ضمن حزمة أوسع من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تحركات أمريكية روسية لإتاحة إمدادات الديزل الروسي للأسواق الأمريكية والعالمية، في خطوة أثارت نقاشًا بشأن تأثيرها على أسعار الطاقة، ومستقبل العقوبات المفروضة على موسكو، وانعكاساتها على الحرب الروسية الأوكرانية.

صفقة الديزل تفتح الباب أمام تعاون أوسع

وبحسب تصريحات دميترييف، فإن التعاون لا يقتصر على صفقة الوقود، بل يمتد إلى فرص أخرى في مجالي الاقتصاد والاستثمار، بما قد يحقق مصالح مشتركة للطرفين ويسهم في دعم حركة الأسواق العالمية. وأوضح المبعوث الروسي أن موسكو تعتزم مواصلة التواصل مع واشنطن بشأن المشروعات الاقتصادية، معربًا عن استعداد بلاده لمعالجة العقبات التي قد تواجه تنفيذ الاتفاقات، خصوصًا في ظل القيود والعقوبات القائمة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 9 أكتوبر الجاري، التوصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن إتاحة إمدادات من الديزل الروسي للأسواق الأمريكية والعالمية، في مسعى للمساعدة على تخفيف ضغوط أسعار الوقود. وأعقب ذلك اتخاذ إجراءات أمريكية لتخفيف بعض القيود المرتبطة بتجارة الديزل الروسي بصورة مؤقتة.

العقوبات والحرب الأوكرانية في خلفية الاتفاق

ولا ينفصل التحرك الاقتصادي عن المشهد السياسي الأوسع، إذ تواجه الخطوة انتقادات أوكرانية وأوروبية، على خلفية المخاوف من أن تتيح عائدات صادرات الطاقة موارد إضافية لروسيا في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.

وفي المقابل، ترى موسكو أن توسيع التبادل التجاري والتعاون الاستثماري مع الولايات المتحدة يتيح فرصًا اقتصادية للبلدين، وتؤكد قدرتها على تجاوز الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ اتفاق إمدادات الديزل.

ومع ذلك، لا تزال التفاصيل الكاملة للمشروعات الأخرى التي أشار إليها المبعوث الروسي غير معلنة بصورة واضحة، كما أن الحديث عن حزمة تعاون أوسع لا يعني بالضرورة أن جميع المشروعات دخلت حيز التنفيذ أو وصلت إلى مرحلة الاتفاق النهائي.

وتبرز صفقة الديزل بوصفها خطوة اقتصادية قد تمهد لمجالات تعاون إضافية بين واشنطن وموسكو، فيما ستظل نتائجها مرتبطة بآليات التنفيذ الفعلية، ومواقف الطرفين من العقوبات، والتطورات السياسية والأمنية المرتبطة بالحرب الأوكرانية.
 

بوتين الاقتصاد الروسي روسيا الديزل اوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنك مصر

لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

صورة تعبيرية

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

الصلاة

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

الدعاء

خير ما دعا به الرسول يوم الجمعة للفرج.. أدركه بـ11 كلمة الآن

الدولار

عقب ارتفاعه 120 قرشا.. أسعار الدولار الان مقابل الجنيه

الطقس في مصر

أمطار غزيرة تضرب 7 محافظات ساحلية.. والأرصاد تحذر من الساعات القادمة| الطقس

ترشيحاتنا

الزمالك

زمالك 2011 يهزم زد بهدف نظيف في الدوري العام للشباب والناشئين

الزمالك

الزمالك يصل ستاد أماهورا استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز ينهي الشوط الأول متقدما بهدف على المريخ بنتيو

بالصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

تقفز وتمشي على الماء أو تطير في السماء.. أغرب سيارات سابقة لعصرها

أغرب السيارات
أغرب السيارات
أغرب السيارات

بالأبيض اللافت.. إيمان العاصي تخطف الانظار بمهرجان الجونة السينمائي

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بقدرات سبيس إكس الصاروخية.. الكشف عن سيارة تسلا رودستر الطائرة

تسلا رودستر الجديدة 2028
تسلا رودستر الجديدة 2028
تسلا رودستر الجديدة 2028

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد