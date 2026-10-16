مبعوث بوتين: صفقة الديزل بداية لحزمة مشروعات اقتصادية مع واشنطن

تتجه العلاقات الاقتصادية بين روسيا والولايات المتحدة إلى مرحلة جديدة من التعاون، وفق تصريحات كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أكد أن اتفاق إمدادات الديزل يمثل أحد المشروعات المطروحة ضمن حزمة أوسع من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تحركات أمريكية روسية لإتاحة إمدادات الديزل الروسي للأسواق الأمريكية والعالمية، في خطوة أثارت نقاشًا بشأن تأثيرها على أسعار الطاقة، ومستقبل العقوبات المفروضة على موسكو، وانعكاساتها على الحرب الروسية الأوكرانية.

صفقة الديزل تفتح الباب أمام تعاون أوسع

وبحسب تصريحات دميترييف، فإن التعاون لا يقتصر على صفقة الوقود، بل يمتد إلى فرص أخرى في مجالي الاقتصاد والاستثمار، بما قد يحقق مصالح مشتركة للطرفين ويسهم في دعم حركة الأسواق العالمية. وأوضح المبعوث الروسي أن موسكو تعتزم مواصلة التواصل مع واشنطن بشأن المشروعات الاقتصادية، معربًا عن استعداد بلاده لمعالجة العقبات التي قد تواجه تنفيذ الاتفاقات، خصوصًا في ظل القيود والعقوبات القائمة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 9 أكتوبر الجاري، التوصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن إتاحة إمدادات من الديزل الروسي للأسواق الأمريكية والعالمية، في مسعى للمساعدة على تخفيف ضغوط أسعار الوقود. وأعقب ذلك اتخاذ إجراءات أمريكية لتخفيف بعض القيود المرتبطة بتجارة الديزل الروسي بصورة مؤقتة.

العقوبات والحرب الأوكرانية في خلفية الاتفاق

ولا ينفصل التحرك الاقتصادي عن المشهد السياسي الأوسع، إذ تواجه الخطوة انتقادات أوكرانية وأوروبية، على خلفية المخاوف من أن تتيح عائدات صادرات الطاقة موارد إضافية لروسيا في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.

وفي المقابل، ترى موسكو أن توسيع التبادل التجاري والتعاون الاستثماري مع الولايات المتحدة يتيح فرصًا اقتصادية للبلدين، وتؤكد قدرتها على تجاوز الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ اتفاق إمدادات الديزل.

ومع ذلك، لا تزال التفاصيل الكاملة للمشروعات الأخرى التي أشار إليها المبعوث الروسي غير معلنة بصورة واضحة، كما أن الحديث عن حزمة تعاون أوسع لا يعني بالضرورة أن جميع المشروعات دخلت حيز التنفيذ أو وصلت إلى مرحلة الاتفاق النهائي.

وتبرز صفقة الديزل بوصفها خطوة اقتصادية قد تمهد لمجالات تعاون إضافية بين واشنطن وموسكو، فيما ستظل نتائجها مرتبطة بآليات التنفيذ الفعلية، ومواقف الطرفين من العقوبات، والتطورات السياسية والأمنية المرتبطة بالحرب الأوكرانية.

