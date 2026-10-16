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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يصف قرار أوكرانيا إنهاء الهدنة بشأن منشآت الطاقة الروسية بأنه أمر «مخز»

ترامب
ترامب
أ ش أ

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان أوكرانيا إنهاء الهدنة المتعلقة بمنشآت الطاقة الروسية بأنه أمر «مخز»، عقب تقارير عن تعرض مصفاة نفط في منطقة ريازان الروسية لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية.

وقال حاكم منطقة ريازان بافيل مالكوف إن المصفاة تعرضت لهجوم واسع بطائرات مسيرة أوكرانية، أمس، رغم أن السلطات الأوكرانية لم تؤكد وقوع الهجوم. ويُعد ذلك أول هجوم مُعلن على البنية التحتية للطاقة الروسية منذ أن أعلن ترامب، الأحد الماضي، التوصل إلى «هدنة للطاقة» بين موسكو وكييف.

وذكرت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية أن روسيا واصلت استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية رغم إعلان ترامب الهدنة، في حين أوقفت أوكرانيا هجماتها على قطاع الطاقة الروسي. لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن، يوم الأربعاء، انتهاء الهدنة، وهو القرار الذي انتقده ترامب بشدة، محذرًا من أنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا.

وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة «نيوزماكس» الأمريكية، إن زيلينسكي «لا يفعل شئ سوى رفع أسعار النفط العالمية»، مضيفًا: «أعتقد أن ذلك أمر مخز». كما قال إنه «ليس من أشد المعجبين بزيلينسكي»، وإن التعامل معه «أكثر صعوبة من التعامل مع بوتين».

وأضاف ترامب: «هناك الكثير من الأهداف التي يمكن استهدافها، لكن عندما تضرب مصافي الديزل التي تنتج وقود الديزل، الذي نحتاج إليه ويحتاج إليه العالم، فإنك لا تقدم خدمة جيدة للعالم».

وتزايد التوتر في العلاقات بين كييف والبيت الأبيض منذ إعلان ترامب الأسبوع الماضي تخفيف العقوبات المفروضة على واردات الديزل الروسي، بالتزامن مع فرض قيود على خدمات «ستارلينك» في أوكرانيا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ن أوكرانيا

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