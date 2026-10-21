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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوينغ تحصل على الاعتماد النهائي لطائرة 737 ماكس 10 تمهيدا لبدء التسليم

طائرة «737 ماكس 10»
طائرة «737 ماكس 10»
أمنية رشاد الجلوي

حصلت شركة «بوينغ» الأمريكية على الموافقة النهائية من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) لطائرتها «737 ماكس 10»، الثلاثاء، في خطوة تمهد الطريق أمام بدء تسليم أكبر طائرات عائلة «ماكس»، بعد سنوات من التأخير والتحديات التنظيمية والفنية.

وتعوّل الشركة على الطراز الجديد لدعم تعافيها المالي وتعزيز تدفقاتها النقدية، في ظل سعيها لاستعادة ثقة قطاع الطيران وتحسين أدائها الإنتاجي، بعد سلسلة من الأزمات التي أثرت على عملياتها وبرامج تطوير طائراتها.

وبحسب شركة «IBA» المتخصصة في استشارات وتحليلات الطيران، تلقت «بوينغ» طلبات شراء لأكثر من 1550 طائرة من طراز «ماكس 10»، تمثل نحو 31% من إجمالي طلبيات طائرات «737» التي لم تُسلّم بعد، ما يعكس أهمية الطراز في خطط الشركة التجارية.

«بوينغ» تسعى لتعزيز منافستها مع «إيرباص» والصين

يمثل اعتماد «737 ماكس 10» خطوة مهمة في المنافسة بين «بوينغ» ومنافستها الأوروبية «إيرباص» على سوق الطائرات التجارية ذات الممر الواحد، التي تحظى بأهمية كبيرة لدى شركات الطيران بسبب استخدامها الواسع في الرحلات القصيرة والمتوسطة.

وفي تعليق على الموافقة، قال وزير النقل الأمريكي شون دافي، خلال زيارة إلى مصنع «بوينغ» في مدينة إيفريت بولاية واشنطن، إن الولايات المتحدة تسعى إلى التفوق على المنافسين الأوروبيين والصينيين في صناعة الطيران.

وأضاف دافي أن الحفاظ على هذه المكانة يتطلب إتاحة المجال لتسريع إجراءات اعتماد الطائرات، في إشارة إلى توجهه نحو تبسيط عمليات المراجعة التنظيمية، مع استمرار متطلبات السلامة.

وكانت «بوينغ» قد بدأت السعي للحصول على اعتماد الطائرة منذ أوائل عام 2020، لكن المشكلات الفنية والتدقيق التنظيمي المشدد تسببا في تأجيل البرنامج لسنوات.

ورغم الإعلان عن الموافقة، تراجعت أسهم الشركة بنحو 0.5% عند إغلاق جلسة الثلاثاء.

«ماكس 10» تستوعب 230 راكبًا

تُعد «737 ماكس 10» أكبر طائرات عائلة «ماكس»، إذ تتسع لما يصل إلى 230 راكبًا، مقارنة بنحو 195 راكبًا لطراز «ماكس 9»، و160 راكبًا لطراز «ماكس 7»، ما يجعلها خيارًا مهمًا لشركات الطيران التي تستهدف زيادة السعة التشغيلية على الخطوط ذات الطلب المرتفع.

ومن أبرز عملاء الطراز «يونايتد إيرلاينز» و«ألاسكا إيرلاينز» و«رايان إير» و«دلتا إيرلاينز» و«أمريكان إيرلاينز»، إذ تعتمد خطط النمو لدى عدد من هذه الشركات على إضافة طائرات أكبر سعة وأكثر ملاءمة لتشغيل الرحلات القصيرة والمتوسطة.

وكانت «بوينغ» قد افتتحت في يوليو الماضي خط إنتاج جديدًا بمصنعها في إيفريت بهدف زيادة إنتاج طائرات «737»، التي يجري تجميعها أيضًا في مصنع الشركة بمدينة رينتون القريبة.

وتمتلك الشركة بالفعل عددًا من طائرات «ماكس 10» التي جرى تصنيعها وتنتظر استكمال إجراءات الاعتماد والتسليم.

اعتماد كندا والاتحاد الأوروبي يمهد لأول تسليم

قال مايك سينيت، نائب الرئيس الأول للطائرات التجارية في «بوينغ» والمسؤول عن برامج التطوير، إن استكمال إجراءات الاعتماد لدى هيئة النقل الكندية ووكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي متوقع خلال نحو شهرين.

ومن شأن استكمال هذه الإجراءات أن يمهد الطريق أمام تسليم أول طائرة من طراز «737 ماكس 10» إلى شركة الطيران الكندية «ويست جيت»، في مطلع العام المقبل، وفق الجدول الزمني المعلن.

وتأتي هذه الخطوة بعد تأخيرات طويلة أتاحت لطائرة «إيرباص A321neo» المنافسة تعزيز موقعها في سوق الطائرات ذات الممر الواحد الكبيرة، مستفيدة من جاهزيتها التشغيلية وتوافرها أمام شركات الطيران.

وتراهن «بوينغ» على اعتماد طرازها الجديد لتلبية الطلب المتراكم واستعادة جزء من الفرص التجارية التي تأثرت بتأخر البرنامج.

أزمات السلامة فرضت رقابة أكثر صرامة

واجه برنامج «737 ماكس» تدقيقًا تنظيميًا مشددًا منذ حادثتي تحطم طائرتين من طراز «ماكس 8» في عامي 2018 و2019، اللتين أسفرتا عن مقتل 346 شخصًا.

وتزايدت الضغوط على الشركة عقب حادثة انفصال جزء من هيكل مقصورة طائرة «ماكس 9» تابعة لشركة «ألاسكا إيرلاينز» أثناء التحليق في يناير 2024، ما أثار تساؤلات بشأن جودة التصنيع والرقابة على خطوط الإنتاج.

وفي أغسطس الماضي، منحت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية الموافقة لطراز «737 ماكس 7» الأصغر حجمًا، بعد عملية مراجعة استمرت أكثر من ثماني سنوات.

واشترطت الهيئة إدخال تحسينات جوهرية على «ماكس 10»، تشمل تحديثات لنظام التحكم في الطيران وتحسين مستشعر زاوية الهجوم، على أن تُطبق التعديلات المطلوبة على الطائرات الحالية خلال السنوات المقبلة.

كما أسهمت مشكلة ظهرت عام 2023 في نظام منع تكون الجليد بمحركات طائرات «737 ماكس» في تأخير اعتماد طرازي «ماكس 7» و«ماكس 10»، ما أضاف تحديات فنية إلى برنامج التطوير.

ويمثل الحصول على الموافقة الأمريكية النهائية خطوة مهمة في مسار «بوينغ» لاستكمال برنامج «ماكس 10»، لكن بدء التسليم التجاري يظل مرتبطًا باستيفاء متطلبات الاعتماد الأخرى، في وقت تسعى فيه الشركة إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية ومنافسة «إيرباص» في أحد أكثر قطاعات سوق الطيران التجاري أهمية.

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