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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جوتيريش يعلن زيارته لمصر غدا

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
خاطر عبادة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه سيتوجه إلى مصر غدا، مؤكدا أن هناك صعوبات كبيرة في تنفيذ التهدئة في قطاع غزة.

دعوة لحل الدولتين ووقف القتال

وقال جوتيريش: أدعو بقوة إلى تطبيق حل الدولتين في الأراضي المحتلة، مشددا على ضرورة وقف القتال في كل مكان واحترام القانون الدولي.

وأضاف أن الهجمات ضد المدنيين والبنى التحتية مخالفة للقانون الدولي، وأن الصراعات الآن تتوسع بين الدول بشكل سريع.

رفض هجمات الحوثي على السعودية

وأكد جوتيريش أنه غير مقبول أبدا هجمات الحوثي على السعودية.

وأشار إلى وجود الكثير من أوجه الظلم التي تكشف انعدام العدالة في النظام الاقتصادي، محذرا من أن عرقلة السلام في الشرق الأوسط لها تداعيات كارثية.

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