ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم وموعد انخفاض الحرارة

كشفت منار غانم المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد أجواء خريفية مستقرة في معظم المحافظات مع قيم درجات الحرارة أعلى من معدلها الطبيعي بدرجة أو درجتين.

واضافت أن العظمي في القاهرة الكبرى تسجل اليوم 30 درجة، متابعة: مع غياب أشعة الشمس يحدث أنخفاض واضح في درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن فرق درجات الحرارة بين النهار والليل تصل إلى 10 درجات، كما أن هناك نشاط للرياح يعنى على تلطيف الأجواء والشعور بالبرودة ليلا.

ونوهت بوجود فرص لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض مناطق سيناء، متابعة: هناك فرص قليلة في تساقط الأمطار على المحافظات الجنوبية.

ونوهت بأن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى يوم الأحد، وتنخفض تدريجيا من يوم الاثنين المقبل.