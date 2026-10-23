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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لا تخدعكم شمس النهار.. نصائح عاجلة من الأرصاد بشأن الطقس وارتداء الملابس الخريفية

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية كثيفة صباح اليوم الجمعة، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.. مشيرة إلى أن الشبورة تتكون خلال الفترة من الساعة الرابعة فجرا وتستمر حتى الثامنة صباحا وهو ما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المناسبة على الطرق المتأثرة بها.

وقالت غانم “إنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق بالتزامن مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين درجة ودرجتين ؛ نتيجة التأثر ببعض الكتل الهوائية الصحراوية “.. موضحة أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 29 و30 درجة مئوية فيما تسجل محافظات الصعيد ما بين 34 و35 درجة ليسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على معظم محافظات شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويكون أكثر حرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة ستنخفض خلال ساعات الليل

وأضافت : أن درجات الحرارة ستنخفض خلال ساعات الليل ليسود طقس يميل إلى البرودة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، حيث تتراوح درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى بين 18 و19 درجة مئوية، وتسجل في المدن الجديدة ما بين 16 و17 درجة..محذرة من أن الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى قد يتجاوز 10 إلى 12 درجة مئوية ؛ ما يستدعي الانتباه إلى التغيرات الحرارية بين فترتي النهار والليل، خاصة في المدن الجديدة والمحافظات ذات الظهير الصحراوي.

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار .. قالت غانم : إن هناك فرصا لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحري، قد تكون متوسطة أحيانا على بعض مناطق وسط وجنوب سيناء وحلايب وشلاتين، إلى جانب مناطق من شمال الدلتا.. مشيرة إلى أن فرص الأمطار الخفيفة تمتد إلى مناطق من مدن القناة بنسبة حدوث 10% ، وقد تصل إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى.

ولفتت إلى أن طقس اليوم سوف يشهد نشاطا للرياح بسرعة تتراوح ما بين 30 و35 كيلومترا في الساعة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء ومحافظة الوادي الجديد ؛ وهو ما يسهم في الاحساس بانخفاض درجات الحرارة.

ونصحت غانم المواطنين بعدم الانخداع بأشعة الشمس والإحساس بالدفء خلال ساعات النهار، والاستمرار في ارتداء الملابس الخريفية المناسبة خلال فترات الليل والصباح الباكر، مع ضرورة القيادة بهدوء وحذر شديدين أثناء تكون الشبورة المائية، ومتابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة.

وأشارت إلى استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة مع بداية الأسبوع المقبل، لتتراوح العظمى على القاهرة الكبرى بين 30 و31 درجة مئوية، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل.

وتوقعت استمرار فرص سقوط الأمطار بصورة مؤثرة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، مع اختلاف شدتها من يوم إلى آخر ؛ نتيجة امتداد منخفض السودان الموسمي، مشددة على أهمية متابعة التحديثات والنشرات الجوية للتعرف على تطورات الحالة الجوية.

درجات الحرارة سقوط أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة الشبورة المائية

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