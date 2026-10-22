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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار ورياح نشطة غدًا الجمعة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة 23 أكتوبر 2026، طقس خريفي مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحار على جنوب البلاد، بينما يميل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

شبورة مائية 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فرص سقوط أمطار 

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، ومناطق من وسط وجنوب سيناء وحلايب وشلاتين وجنوب الصحراء الشرقية، وقد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريبًا على بعض المناطق على فترات متقطعة.

درجات الحرارة 

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريبًا على مناطق متفرقة من محافظات مدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

 

نشاط رياح 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية  نشاطًا للرياح أحيانًا تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد، وذلك على فترات متقطعة.

وناشدت الهيئة المواطنين اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

كما حذرت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم، من تكون شبورة مائية كثيفة صباح غد الجمعة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى أن الشبورة تتكون خلال الفترة من الساعة الرابعة فجرا وتستمر حتى الثامنة صباحا، وهو ما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المناسبة على الطرق المتأثرة بها.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس طقس خريفي شمال البلاد جنوب البلاد

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