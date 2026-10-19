الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار ورياح على عدد من المناطق.. وارتفاع تدريجي في الحرارة بجنوب الصعيد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الخريفية على أغلب أنحاء البلاد خلال الفترة من الثلاثاء 20 أكتوبر وحتى الأحد 25 أكتوبر الجاري، مع طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، إلى جانب تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، ونشاط للرياح على فترات متقطعة.

وقالت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتورة إيمان شاكر - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الاثنين/- إن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال هذه الفترة تتمثل في تكون شبورة مائية خلال الساعات المبكرة من الصباح مع فرص لسقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري، فضلا عن نشاط الرياح على أغلب الأنحاء.

وأضافت أن الشبورة المائية تتكون من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تصل إلى حد الكثافة أحيانا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في ساعات الصباح الباكر.

وأوضحت أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من وسط سيناء يوم الثلاثاء، قد تكون متوسطة أحيانا، بنسبة حدوث تقارب 30% على بعض المناطق، خاصة الإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد، وذلك على فترات متقطعة.

وأشارت إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تقارب 10%، على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ولفتت إلى تجدد فرص سقوط الأمطار الخفيفة يومي الأربعاء 21 والخميس 22 أكتوبر على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بنشاط الرياح، أوضحت شاكر أن الرياح تنشط أحيانا يوم الثلاثاء بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترا في الساعة على أغلب الأنحاء، مع استمرار نشاطها على فترات متقطعة خلال باقي أيام الفترة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، أوضحت أن القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجلان يوم الأربعاء 27 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى، وترتفع العظمى إلى 28 درجة يوم الخميس، مقابل 19 درجة للصغرى، ثم تستقر العظمى عند 29 درجة والصغرى عند 19 درجة خلال أيام الجمعة والسبت والأحد.

وتسجل السواحل الشمالية 25 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى يومي الأربعاء والخميس، ثم ترتفع العظمى إلى 27 درجة أيام الجمعة والسبت والأحد، مع استقرار الصغرى عند 18 درجة.

أما شمال الصعيد، فتبلغ درجة الحرارة العظمى 28 درجة يوم الأربعاء، وترتفع إلى 29 درجة يوم الخميس، و30 درجة يومي الجمعة والسبت، ثم تصل إلى 31 درجة يوم الأحد، فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 15 و17 درجة.

وفي جنوب الصعيد، تسجل العظمى 32 درجة يومي الأربعاء والخميس، ثم ترتفع إلى 33 درجة يوم الجمعة، و34 درجة يوم السبت، وتصل إلى 35 درجة يوم الأحد، بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 18 و20 درجة.

وشددت على أهمية متابعة النشرات والتحديثات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بصورة مستمرة، في ظل التغيرات التي تشهدها خرائط الطقس خلال فصل الخريف، مع اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.