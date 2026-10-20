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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة حتى بداية الأسبوع المقبل.. وأمطار على السواحل الشمالية والشبورة قد تحجب الرؤية

الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة حتى بداية الأسبوع المقبل.. وأمطار على السواحل الشمالية والشبورة قد تحجب الرؤية
الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة حتى بداية الأسبوع المقبل.. وأمطار على السواحل الشمالية والشبورة قد تحجب الرؤية
أ ش أ

توقعت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم /الثلاثاء/ استمرار الأجواء الخريفية المستقرة على معظم أنحاء الجمهورية غدا /الأربعاء/ مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءا من أشعة الشمس، وتحد من ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على بعض المحافظات الساحلية والمناطق الداخلية بنسب متفاوتة.

وقالت غانم - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن البلاد تتأثر بكتل هوائية معتدلة معظمها قادم من جنوب غرب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط بالتزامن مع امتداد منخفض جوي غير متعمق في طبقات الجو العليا؛ مما يساعد على ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة ويعزز الإحساس بالأجواء الخريفية المستقرة.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى تبلغ 27 درجة مئوية خلال فترة النهار فيما ترتفع كلما اتجهنا جنوبا لتتراوح في أسوان والأقصر ما بين 32 و33 درجة مئوية.

وأوضحت أن الطقس غدا سيكون مشابها لطقس اليوم، خريفيا مائلا للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحارا على جنوب الصعيد ومناطق من جنوب سيناء، خاصة خلال فترة الظهيرة التي تشهد ذروة سطوع أشعة الشمس.

وأشارت إلى حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات الليل خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى بين 17 و18 درجة مئوية فيما تبلغ نحو 16 درجة مئوية في المدن الجديدة، و15 درجة مئوية في بعض محافظات شمال الصعيد.

ولفتت إلى أن الطقس خلال الليل سيكون مائلا للبرودة وباردا في أغلب المناطق خاصة المدن الجديدة والمحافظات التي تتمتع بظهير صحراوي، فضلا عن الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار.. أفادت غانم بأنها تستمر على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الدلتا والوجه البحري، وتكون خفيفة قد تصبح متوسطة أحيانا على بعض المناطق، لا سيما أجزاء من بورسعيد ودمياط وشمال الدلتا وشمال الوجه البحري، مع نسب حدوث تصل إلى 30%.

وقالت إن هناك فرصا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الداخلية، تشمل مدن القناة جنوب الوجه البحري ، وقد تمتد إلى أجزاء من القاهرة الكبرى بنسب حدوث تتراوح بين 20 و30%، مؤكدة أن هذه الأمطار لا تستدعي القلق وأن الأجواء ستظل خريفية مستقرة بوجه عام.

وأوضحت أن البلاد ستشهد أيضا نشاطا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترا في الساعة على أغلب المحافظات؛ مما يساعد على تلطيف الأجواء وزيادة الإحساس بالبرودة خلال فترات المساء وساعات الليل.

وحذرت من تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق ؛ مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، مشددة على أهمية توخي الحذر خلال فترات الصباح الباكر.

وأكدت استمرار الأجواء الخريفية المستقرة يومي (الخميس والجمعة) مع احتمال ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين بنهاية الأسبوع، لتسجل العظمى في القاهرة الكبرى ما بين 29 و30 درجة مئوية.

وأشارت إلى استمرار فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق دون أن تمثل مصدرا للقلق، موضحة أن الطقس سيظل خريفيا ومستقرا حتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، رغم استمرار فرص الأمطار في مناطق حلايب وشلاتين وبعض المناطق الساحلية والتي وصفتها بأنها أمطار اعتيادية.

وشددت غانم على أهمية اختيار الملابس المناسبة خلال فترات الليل والصباح الباكر وعدم الانخداع بالدفء النسبي خلال ساعات النهار، خاصة عند التواجد في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة، داعية إلى القيادة بهدوء وحذر على الطرق لاسيما في أوقات تكون الشبورة المائية مع ضرورة متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة للتعرف على آخر مستجدات حالة الطقس.

الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الخريفية المستقرة ظهور السحب المنخفضة ارتفاع درجات الحرارة

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