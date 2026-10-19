قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عداد الكهرباء هيكشفك.. تحذير مهم للمشتركين قبل محاولة السرقة
الحكومة تناقش تحديات الأسعار وتأمين السلع الأساسية خلال المرحلة المقبلة
«شعارات جوفاء».. المعارضة الإسرائيلية تهاجم عقيدة نتنياهو الأمنية قبل الانتخابات
سعر الدولار في البنوك الان
الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة نهاراً.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة
أمريكا تحذر مواطنيها في الشرق الأوسط: استعدوا لإلغاء الرحلات وإغلاق الأجواء
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 19-10-2026 والقنوات الناقلة
الحمل بعد الأربعين.. منى زكي تروي معاناتها: مرض مناعي سبب فقداني 7 أجنه منهم تجارب بالتلقيح الصناعي
يلتهم أكشاك وبضائع.. حريق بسوق البداري في أسيوط
سعر الذهب في الصاغة الآن
ثقافة التجارة الإلكترونية.. ماذا تفعل إذا وصل طلب الدليفري غير مطابق؟
وزير الطاقة الأمريكي يفجر مفاجآت عن إيران والنفط الروسي.. ماذا يخطط ترامب؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة نهاراً.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

الطقس اليوم
الطقس اليوم
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحارٌ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون الطقس مائلاً للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 


كما يتوقع الخبراء أن تتشكّل شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريباً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وخليج السويس ومناطق من سيناء، إلى جانب نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة البحر


ويتوقع الخبراء أيضاً أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، وتكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 27 18
العاصمة الجديدة 28 17
6 أكتوبر 27 16
بنها 26 17
دمنهور 26 17
وادي النطرون 27 16
كفر الشيخ 26 18
بلطيم 25 18
المنصورة 27 17
الزقازيق 27 18
شبين الكوم 26 17
طنطا 26 17
دمياط 25 19
بورسعيد 26 20
الإسماعيلية 28 18
السويس 28 18
العريش 26 16
رفح 25 15
رأس سدر 28 19
نخل 28 12
كاترين 23 11
الطور 29 20
طابا 27 16
شرم الشيخ 31 23
الغردقة 30 21
الإسكندرية 26 18
العلمين 25 17
مطروح 25 17
السلوم 24 16
سيوة 27 15
رأس غارب 29 20
سفاجا 30 21
مرسى علم 30 22
شلاتين 32 23
حلايب 30 23
أبو رماد 32 22
مرسى حميرة 31 23
أبرق 31 22
جبل علبة 30 22
رأس حدربة 30 23
الفيوم 28 16
بني سويف 28 17
المنيا 29 15
أسيوط 30 15
سوهاج 31 18
قنا 33 19
الأقصر 33 20
أسوان 34 20
الوادي الجديد 31 18
أبو سمبل 34 20
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
المدينة العظمى الصغرى
مكة 38 27
المدينة 39 25
الرياض 39 24
المنامة 37 29
أبو ظبي 38 27
الدوحة 38 30
الكويت 40 25
دمشق 25 13
بيروت 25 20
عمان 23 12
القدس 23 14
غزة 26 19
بغداد 35 25
مسقط 31 28
صنعاء 26 08
الخرطوم 39 27
طرابلس 30 21
تونس 27 20
الجزائر 28 19
الرباط 24 13
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
المدينة العظمى الصغرى
أنقرة 14 02
إسطنبول 19 12
إسلام آباد 29 16
نيودلهي 31 19
جاكرتا 35 25
بكين 19 07
كوالالمبور 32 24
طوكيو 28 20
أثينا 22 11
روما 25 12
باريس 14 07
مدريد 16 08
برلين 13 05
لندن 15 10
مونتريال 16 06
موسكو 11 03
نيويورك 15 08
واشنطن 18 09
نواكشوط 34 25
أديس أبابا 25 10

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية طقس درجات الحرارة المتوقعة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسجل أعلى سعر في شهر أكتوبر بختام تعاملات اليوم الاحد

الذهب يسجل أعلى سعر في أكتوبر بختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد ارتفاع الاحتياطي لأكثر من 57.3 مليار دولار

داليا إبراهيم

داليا إبراهيم: أعتزلت الفن نهائيا دون رجعة.. والحمد لله على ما قدمته

أحمد موسى

أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن حصول الحوثيين على ملياري دولار لحماية السفن في باب المندب

المجني عليها والمتهم

قومي.. النهارده فرحي| والدة كريمة عروسة المنوفية: بزور قبرها لافرحها بالحكم

نتنياهو

تحقيق أمريكي يفجر مفاجأة: إسرائيل سهّلت تحويل ملياري دولار من قطر إلى غزة بعلم نتنياهو

أمريكا

قرار أمريكي عاجل بشأن وجود مواطني السودان وأوكرانيا على أراضيها

أرشيفي

أول تعليق من سلاح الجو الإسرائيلي على أزمة طائرة الخطوط النمساوية

ترشيحاتنا

منتدى مصر

تأهيل الطلاب لوظائف المستقبل.. نواب يؤكدون أهمية ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل

منتدى مصر 2026

قيادي بـ«مستقبل وطن» يطالب بوضع استراتيجية وطنية لدعم الصادرات خلال منتدى مصر

النائبة نيفين فارس

برلمانية: تطوير التعليم يجب أن يركز على بناء مهارات التفكير والابتكار وتأهيل الأجيال للمستقبل

بالصور

طريقة عمل تريند كيكة أكتوبر بالخطوات

تريند كيكة أكتوبر
تريند كيكة أكتوبر
تريند كيكة أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد