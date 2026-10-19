الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة نهاراً.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحارٌ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون الطقس مائلاً للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم



كما يتوقع الخبراء أن تتشكّل شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريباً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وخليج السويس ومناطق من سيناء، إلى جانب نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة البحر



ويتوقع الخبراء أيضاً أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، وتكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:المدينة العظمى الصغرىالقاهرة 27 18العاصمة الجديدة 28 176 أكتوبر 27 16بنها 26 17دمنهور 26 17وادي النطرون 27 16كفر الشيخ 26 18بلطيم 25 18المنصورة 27 17الزقازيق 27 18شبين الكوم 26 17طنطا 26 17دمياط 25 19بورسعيد 26 20الإسماعيلية 28 18السويس 28 18العريش 26 16رفح 25 15رأس سدر 28 19نخل 28 12كاترين 23 11الطور 29 20طابا 27 16شرم الشيخ 31 23الغردقة 30 21الإسكندرية 26 18العلمين 25 17مطروح 25 17السلوم 24 16سيوة 27 15رأس غارب 29 20سفاجا 30 21مرسى علم 30 22شلاتين 32 23حلايب 30 23أبو رماد 32 22مرسى حميرة 31 23أبرق 31 22جبل علبة 30 22رأس حدربة 30 23الفيوم 28 16بني سويف 28 17المنيا 29 15أسيوط 30 15سوهاج 31 18قنا 33 19الأقصر 33 20أسوان 34 20الوادي الجديد 31 18أبو سمبل 34 20أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:المدينة العظمى الصغرىمكة 38 27المدينة 39 25الرياض 39 24المنامة 37 29أبو ظبي 38 27الدوحة 38 30الكويت 40 25دمشق 25 13بيروت 25 20عمان 23 12القدس 23 14غزة 26 19بغداد 35 25مسقط 31 28صنعاء 26 08الخرطوم 39 27طرابلس 30 21تونس 27 20الجزائر 28 19الرباط 24 13وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:المدينة العظمى الصغرىأنقرة 14 02إسطنبول 19 12إسلام آباد 29 16نيودلهي 31 19جاكرتا 35 25بكين 19 07كوالالمبور 32 24طوكيو 28 20أثينا 22 11روما 25 12باريس 14 07مدريد 16 08برلين 13 05لندن 15 10مونتريال 16 06موسكو 11 03نيويورك 15 08واشنطن 18 09نواكشوط 34 25أديس أبابا 25 10