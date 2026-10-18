حالة الطقس غدًا في مصر .. ارتفاع الحرارة نهارا وفرص لسقوط الأمطار والشبورة

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن طقس غدٍ الاثنين 19 أكتوبر 2026 سيكون خريفيًا مائلًا للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحارًا على جنوب الصعيد، في حين يميل الطقس إلى البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع توقع ظهور الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح على مناطق متفرقة من البلاد.

وتشمل الظواهر الجوية المتوقعة تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الأولى، مع احتمالات لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وخليج السويس وسيناء، قد تصبح متوسطة أحيانًا على بعض المناطق، فضلًا عن فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد تمتد إلى أجزاء من القاهرة الكبرى.

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وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية وتفاوت درجات الحرارة بين المناطق، ما يجعل متابعة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة أمرًا مهمًا للمواطنين، خاصة قائدي المركبات خلال فترات تكون الشبورة المائية، وكذلك الراغبين في التنقل بين المحافظات أو ممارسة الأنشطة الخارجية.

ما الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الإثنين في مصر؟

تتضمن توقعات الطقس ليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026 أربع ظواهر جوية رئيسية، هي الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح، إلى جانب تفاوت درجات الحرارة بين شمال البلاد وجنوبها، وفقًا للتفاصيل الواردة في توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتختلف طبيعة هذه الظواهر من منطقة إلى أخرى، سواء من حيث توقيت ظهورها أو احتمالات حدوثها، وهو ما يستدعي الانتباه إلى حالة الطقس عند التخطيط للتنقلات الصباحية والأنشطة اليومية.

متى تظهر الشبورة المائية غدًا وعلى أي الطرق؟

تتكون الشبورة المائية غدًا الإثنين خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وتستدعي الشبورة المائية توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر، خاصة على الطرق التي قد تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية الأفقية، مع ضرورة الالتزام بالسرعات المناسبة وترك مسافة آمنة بين المركبات.

وتكتسب متابعة حالة الطقس في هذه الفترة أهمية خاصة بالنسبة للمسافرين والعاملين الذين يبدأون تحركاتهم في الساعات الأولى من الصباح، لتجنب المخاطر المحتملة المرتبطة بتراجع الرؤية على الطرق.

ما فرص سقوط الأمطار غدًا الإثنين 19 أكتوبر 2026؟

تشير التوقعات إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وخليج السويس ومناطق من سيناء، وقد تصبح متوسطة أحيانًا على بعض المناطق، مع بلوغ نسبة حدوث الأمطار نحو 30% وعلى فترات متقطعة.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى أجزاء من القاهرة الكبرى، بنسبة حدوث تبلغ نحو 10%.

وتعني هذه التوقعات تفاوت احتمالات سقوط الأمطار بحسب المناطق، مع عدم توقع هطولها بالدرجة نفسها على جميع المحافظات، ولذلك يُفضل متابعة تحديثات الأرصاد الجوية لمعرفة تطورات الحالة الجوية والمناطق الأكثر تأثرًا.

هل تنشط الرياح غدًا في المحافظات؟

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشاط الرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء يوم الإثنين 19 أكتوبر 2026، وتتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على فترات متقطعة.

ويأتي نشاط الرياح ضمن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها بالتزامن مع فرص سقوط الأمطار وتكون الشبورة المائية في بعض المناطق، مع اختلاف توقيت تأثير كل ظاهرة بحسب المنطقة.

وتساعد متابعة التحديثات الجوية على الاستعداد للتغيرات المتوقعة خلال اليوم، خاصة عند التخطيط للأنشطة الخارجية والتنقل بين المحافظات.

ما درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين 19 أكتوبر 2026؟

تتفاوت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بين المدن المصرية غدًا الإثنين، إذ تسجل أسوان أعلى درجة حرارة عظمى بين المدن المذكورة، بينما تسجل مطروح أقل درجة حرارة عظمى، وفقًا للأرقام الواردة في توقعات الطقس.

وفيما يأتي درجات الحرارة المتوقعة في المدن المحددة.

القاهرة: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.

الإسكندرية: العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة.

الإسماعيلية: العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة.

مطروح: العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة.

وتوضح درجات الحرارة المتوقعة استمرار التفاوت بين شمال البلاد وجنوبها، مع تسجيل درجات حرارة أعلى في المدن الجنوبية مقارنة بعدد من مدن الشمال، بينما تنخفض درجات الحرارة خلال الليل والصباح الباكر.

كيف سيكون الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر؟

يميل الطقس إلى البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وفقًا للتوقعات الواردة، رغم الأجواء المائلة للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والأجواء الحارة على جنوب الصعيد.

ويجعل هذا التفاوت بين درجات الحرارة خلال اليوم اختيار الملابس المناسبة أمرًا مهمًا، خاصة للأشخاص الذين يخرجون في الصباح الباكر أو يعودون إلى منازلهم خلال ساعات الليل.

كما يُنصح بمتابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحسبًا لأي تغيرات في درجات الحرارة أو فرص الأمطار والظواهر الجوية المتوقعة.

ما النصائح المهمة للتعامل مع طقس الإثنين في مصر؟

في ظل توقع تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، يُنصح قائدو المركبات بتوخي الحذر على الطرق، خاصة في المناطق التي قد تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية الأفقية، مع الانتباه إلى ظروف القيادة وتجنب السرعات غير المناسبة.

ويُفضل كذلك متابعة تحديثات الأرصاد الجوية بشأن فرص سقوط الأمطار، لا سيما في المناطق المتوقع تأثرها بالأمطار الخفيفة التي قد تصبح متوسطة أحيانًا على بعض المناطق.

ومن المهم أيضًا ارتداء ملابس مناسبة لانخفاض درجات الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، مع مراعاة اختلاف الأجواء بين ساعات النهار والليل، خصوصًا عند الانتقال بين المناطق الشمالية والجنوبية.

وبوجه عام، تتطلب حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين 19 أكتوبر 2026 متابعة الشبورة المائية والأمطار ونشاط الرياح، إلى جانب الانتباه إلى الفروق في درجات الحرارة بين المحافظات، مع الاستعداد للتغيرات الجوية وفقًا للتحديثات الرسمية.