الأجواء الباردة تقترب .. تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال أسبوع

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس الخريفية المتوقعة في مصر خلال أسبوع، مشيرة إلى انخفاض تدريجي وملموس في درجات الحرارة العظمى مع بقاء فرص تساقط الأمطار ونشاط الرياح التي تزيد من الإحساس ببرودة الأجواء، ويسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد، بينما يصبح مائلاً للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مما يستوجب الاستعداد الجيد والتأقلم مع التغيرات المناخية المتقلبة.

هيئة الأرصاد تحذر من طقس الخريف

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من سرعة التغيرات التي قد تطرأ على خرائط الطقس، خاصة خلال فصل الخريف، مؤكدة تحديث التوقعات حال حدوث أي تغييرات، ومناشدة المواطنين متابعة النشرات الجوية الدورية الصادرة عنها.

حالة الطقس

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة

شبورة مائية على الطرق صباحًا

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية

فرص سقوط أمطار

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع يوم الأحد 18 أكتوبر سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

نشاط الرياح يلطف الجو

كما أشارت إلى نشاط الرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء، بما يساعد على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال الفترة من الأحد 18 أكتوبر وحتى الخميس 22 أكتوبر 2026، وجاءت كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 18 أكتوبر

درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة في شمال الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة في جنوب الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة

درجات الحرارة يوم الاثنين 19 أكتوبر

درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة في شمال الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة في جنوب الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر

درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة في شمال الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة في جنوب الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 21 أكتوبر

درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة في شمال الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة في جنوب الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة.

درجات الحرارة يوم الخميس 22 أكتوبر

درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة في السواحل العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة في شمال الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة في جنوب الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة.