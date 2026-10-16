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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اضطراب حالة الطقس.. محافظ الإسكندرية يرفع درجة الاستعداد القصوى

رفع حاله الطوارئ بالإسكندرية
رفع حاله الطوارئ بالإسكندرية
أحمد بسيوني

وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتكثيف التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية، لمواجهة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بالتزامن مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى الغزيرة أحيانًا، واضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين و3 أمتار، اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026.

وأكد المحافظ استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمرافق الحيوية، للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، وضمان انتظام الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين، وذلك في ضوء التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

انتشار ميداني مكثف

وكلف المحافظ المسؤولين بتكثيف المرور الميداني على مدار الساعة، ومتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار والتدخل الفوري لرفع أي تجمعات، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، مع التأكد من جاهزية شبكات التصريف ومتابعة مناسيب بيارات المحطات لضمان استيعاب أكبر كميات ممكنة من مياه الأمطار.

وشدد على ضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، والتعامل مع أي معوقات قد تؤثر على السيولة المرورية أو حركة المواطنين، مع استمرار التنسيق بين شركة الصرف الصحي وشركة مياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

متابعة غرفة العمليات

وفي السياق ذاته، يتابع محافظ الإسكندرية تطورات الحالة الجوية ميدانيًا ومن خلال غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة، موجهًا باستمرار رصد أي تداعيات ناتجة عن سقوط الأمطار، وتلقي بلاغات المواطنين وملاحظاتهم، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع الحالات الطارئة.

وأوضح المحافظ أن سيارات شفط المياه والبدالات ومعدات الطوارئ تواصل انتشارها وتمركزها بالشوارع والميادين الحيوية والنقاط الساخنة، استعدادًا للتعامل مع أي تجمعات محتملة لمياه الأمطار، بما يضمن تيسير الحركة المرورية بصورة آمنة.

أرقام الطوارئ

وأعلنت المحافظة استمرار عمل غرف الطوارئ والخطوط الساخنة على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات المواطنين والتعامل مع الشكاوى العاجلة، من خلال الأرقام التالية:

- الخط الساخن للمحافظة: 114 من التليفون الأرضي.

- أرقام غرفة عمليات المحافظة من المحمول: 4234132، 4234131، 4234133، 4234134، 4234135، 4234136، 4234137.

- شركة الصرف الصحي: 175.

- شركة مياه الشرب: 125.

وتناشد المحافظة المواطنين توخي الحذر خلال فترة التقلبات الجوية، والابتعاد عن أماكن تجمعات المياه، ومتابعة التحذيرات الصادرة عن الجهات المعنية، والإبلاغ عن أي طوارئ عبر الأرقام المعلنة.

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