حالة الطقس اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026 في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، للتعرف على طبيعة الأجواء في مختلف المحافظات، والاستعداد للتغيرات الجوية خلال ساعات الصباح والنهار والليل، خاصة مع استمرار الأجواء الخريفية ونشاط الرياح في عدد من المناطق.

وتشير توقعات النشرة الجوية الواردة إلى استمرار درجات الحرارة عند مستويات متقاربة، مع طقس مائل للحرارة نهارا على مناطق واسعة من البلاد، ولطيف ليلا، بالتزامن مع تحذيرات من تكون شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في ساعات الصباح الباكر.

حالة الطقس غدا الأحد في مصر

تستمر الأجواء الخريفية غدا الأحد، مع تفاوت درجات الحرارة بين المناطق الساحلية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نسبيا على السواحل الشمالية الشرقية، ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية، ودافئ على مناطق وسط سيناء، بينما يكون معتدلا نسبيا في سانت كاترين.

كما تسود أجواء مائلة للحرارة على مناطق الدلتا حتى شمال الصعيد، وتمتد الأجواء المائلة للحرارة نهارا إلى باقي الأنحاء، في حين تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل ليسود طقس لطيف على مختلف المناطق.

وتتضمن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة ما يلي:

استمرار الأجواء الخريفية في مختلف أنحاء الجمهورية.

استقرار نسبي في درجات الحرارة مقارنة بالمعدلات المشار إليها في النشرة.

نشاط للرياح على مختلف الأنحاء.

تكون شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

عدم توقع سقوط أمطار وفقا للنشرة الواردة.



تحذير من الشبورة المائية الكثيفة غدا

تأتي الشبورة المائية ضمن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة صباح الأحد، إذ قد تصل كثافتها إلى حد الضباب في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تراجع الرؤية الأفقية على الطرق.

ومن المتوقع أن تؤثر الشبورة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بالإضافة إلى مدن القناة وسيناء، وهو ما يستدعي توخي الحذر، خاصة بالنسبة للسائقين المتجهين إلى أعمالهم أو المسافرين في الساعات الأولى من الصباح.

وينصح قائدو السيارات بخفض السرعة، وترك مسافات آمنة بين المركبات، واستخدام الأضواء المناسبة، وتجنب التوقف المفاجئ على الطرق، مع متابعة التحديثات الرسمية لحالة الطقس.

حالة الطقس اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026 في مصر

نشاط الرياح وتأثيره على حالة الطقس

تشير النشرة إلى نشاط الرياح على مختلف أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية.

وتختلف درجات الحرارة المتوقعة من محافظة إلى أخرى وفقا للموقع الجغرافي، إذ تسجل المناطق الساحلية درجات حرارة أقل نسبيا خلال النهار، بينما ترتفع العظمى في عدد من محافظات جنوب الصعيد لتصل إلى 34 درجة مئوية.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر غدا

بحسب البيانات الواردة في النشرة الجوية، تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين متر ومتر ونصف.

وتأتي تفاصيل حالة البحار على النحو التالي:

البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف، والرياح غربية.

خليج السويس: معتدل، وارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف، والرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: معتدل، وارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف، والرياح شمالية.

درجات الحرارة غدا الأحد 18 أكتوبر 2026 في المحافظات

تتباين درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا الأحد بين القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء ومحافظات الصعيد، وفقا لبيانات النشرة المقدمة.

حالة الطقس اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026 في مصر

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري



المحافظة أو المدينة الصغرى العظمى

القاهرة 22° 31°

القليوبية 22° 30°

الجيزة 20° 31°

الدقهلية 22° 32°

الغربية 20° 31°

الشرقية 20° 31°

المنوفية 21° 32°

البحيرة 20° 30°

كفر الشيخ 21° 30°

درجات الحرارة في السواحل الشمالية

المحافظة أو المدينة الصغرى العظمى

السلوم 21° 24°

مطروح 22° 26°

العلمين 22° 28°

الإسكندرية 22° 26°

دمياط 22° 27°

بورسعيد 21° 28°

واحة سيوة 22° 30°



درجات الحرارة في مدن القناة وسيناء

المحافظة أو المدينة الصغرى العظمى

الإسماعيلية 21° 31°

القنطرة غرب 20° 32°

السويس 21° 29°

فايد 20° 31°

العريش 22° 29°

رفح 20° 27°

نخل 24° 29°

سانت كاترين 22° 26°

شرم الشيخ 25° 32°

الطور 26° 33°

رأس سدر 23° 31°

أبو زنيمة 23° 32°

أبو رديس 24° 33°

دهب 26° 33°

نويبع 25° 32°

حالة الطقس اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026 في مصر



درجات الحرارة في مدن البحر الأحمر

المحافظة أو المدينة الصغرى العظمى

الزعفرانة 24° 30°

رأس غارب 24° 29°

الغردقة 24° 29°

سفاجا 24° 30°

مرسى علم 23° 32°

برنيس 23° 30°

القصير 24° 29°

رأس بناس 23° 34°

شلاتين 24° 34°

أبو رماد 24° 34°

حلايب 25° 33°

رأس حدربة 24° 34°

حالة الطقس اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026 في مصر



درجات الحرارة في محافظات شمال وجنوب الصعيد

المحافظة أو المدينة الصغرى العظمى

الواحات البحرية 20° 29°

الفرافرة 20° 29°

الداخلة 21° 30°

الخارجة 20° 29°

الفيوم 21° 33°

بني سويف 22° 33°

المنيا 22° 33°

أسيوط 21° 32°

سوهاج 22° 33°

قنا 22° 34°

الأقصر 22° 33°

أسوان 23° 33°

الوادي الجديد 21° 33°