قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«أزمات مُفتعلة».. حازم إمام يكشف حقيقة استفزاز حسام غالي وعماد متعب له في الاستديو التحليلي
المتحدث باسم التحالف: اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه مدينة «خميس مشيط» السعودية
أعضاء النيابة العامة الجُدد يؤدون اليمين القانونية بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة .. شاهد
قانون حماية البيانات الشخصية .. 4 شروط لجمع بيانات المواطنين والاحتفاظ بها
دونجا: لو كنت مسئولًا في الزمالك لقررت رحيل ناصر منسي عن الفريق
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرق مدينة غزة
بمشاركة محمد صلاح .. طرابزون سبور يرفع درجة الاستعداد لـ بشكتاش في الدوري التركي
إصابة إريك جارسيا تثير القلق في برشلونة قبل مواجهتي باريس سان جيرمان وريال مدريد | تفاصيل
المشي صباحًا أم المشي مساءً .. أيهما أفضل لمستوى السكر في الدم؟
سعر أقل عيار ذهب في الصاغة الآن
«أكثر حاجة قلقاني إيه يا يوسف؟» .. «الحسيني» يكشف كواليس حوار دار بينه والرئيس السيسي في 2014
وزير الدفاع الأمريكي يُهدّد إيران بـ«الدمار السريع» .. وترامب يضع طهران أمام خيار الاتفاق أو المواجهة العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026 في مصر

حالة الطقس اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026 في مصر
حالة الطقس اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026 في مصر
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، للتعرف على طبيعة الأجواء في مختلف المحافظات، والاستعداد للتغيرات الجوية خلال ساعات الصباح والنهار والليل، خاصة مع استمرار الأجواء الخريفية ونشاط الرياح في عدد من المناطق.

وتشير توقعات النشرة الجوية الواردة إلى استمرار درجات الحرارة عند مستويات متقاربة، مع طقس مائل للحرارة نهارا على مناطق واسعة من البلاد، ولطيف ليلا، بالتزامن مع تحذيرات من تكون شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في ساعات الصباح الباكر.

حالة الطقس غدا الأحد في مصر

تستمر الأجواء الخريفية غدا الأحد، مع تفاوت درجات الحرارة بين المناطق الساحلية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نسبيا على السواحل الشمالية الشرقية، ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية، ودافئ على مناطق وسط سيناء، بينما يكون معتدلا نسبيا في سانت كاترين.

كما تسود أجواء مائلة للحرارة على مناطق الدلتا حتى شمال الصعيد، وتمتد الأجواء المائلة للحرارة نهارا إلى باقي الأنحاء، في حين تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل ليسود طقس لطيف على مختلف المناطق.

وتتضمن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة ما يلي:

استمرار الأجواء الخريفية في مختلف أنحاء الجمهورية.
استقرار نسبي في درجات الحرارة مقارنة بالمعدلات المشار إليها في النشرة.
نشاط للرياح على مختلف الأنحاء.
تكون شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.
عدم توقع سقوط أمطار وفقا للنشرة الواردة.
 

تحذير من الشبورة المائية الكثيفة غدا

تأتي الشبورة المائية ضمن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة صباح الأحد، إذ قد تصل كثافتها إلى حد الضباب في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تراجع الرؤية الأفقية على الطرق.

ومن المتوقع أن تؤثر الشبورة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بالإضافة إلى مدن القناة وسيناء، وهو ما يستدعي توخي الحذر، خاصة بالنسبة للسائقين المتجهين إلى أعمالهم أو المسافرين في الساعات الأولى من الصباح.

وينصح قائدو السيارات بخفض السرعة، وترك مسافات آمنة بين المركبات، واستخدام الأضواء المناسبة، وتجنب التوقف المفاجئ على الطرق، مع متابعة التحديثات الرسمية لحالة الطقس.

حالة الطقس اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026 في مصر

نشاط الرياح وتأثيره على حالة الطقس

تشير النشرة إلى نشاط الرياح على مختلف أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية.

وتختلف درجات الحرارة المتوقعة من محافظة إلى أخرى وفقا للموقع الجغرافي، إذ تسجل المناطق الساحلية درجات حرارة أقل نسبيا خلال النهار، بينما ترتفع العظمى في عدد من محافظات جنوب الصعيد لتصل إلى 34 درجة مئوية.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر غدا

بحسب البيانات الواردة في النشرة الجوية، تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين متر ومتر ونصف.

وتأتي تفاصيل حالة البحار على النحو التالي:

البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف، والرياح غربية.
خليج السويس: معتدل، وارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف، والرياح شمالية غربية.
البحر الأحمر: معتدل، وارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف، والرياح شمالية.
درجات الحرارة غدا الأحد 18 أكتوبر 2026 في المحافظات

تتباين درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا الأحد بين القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء ومحافظات الصعيد، وفقا لبيانات النشرة المقدمة.

حالة الطقس اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026 في مصر

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري
 

المحافظة أو المدينة    الصغرى    العظمى
القاهرة    22°    31°
القليوبية    22°    30°
الجيزة    20°    31°
الدقهلية    22°    32°
الغربية    20°    31°
الشرقية    20°    31°
المنوفية    21°    32°
البحيرة    20°    30°
كفر الشيخ    21°    30°
درجات الحرارة في السواحل الشمالية
المحافظة أو المدينة    الصغرى    العظمى
السلوم    21°    24°
مطروح    22°    26°
العلمين    22°    28°
الإسكندرية    22°    26°
دمياط    22°    27°
بورسعيد    21°    28°
واحة سيوة    22°    30°


درجات الحرارة في مدن القناة وسيناء
المحافظة أو المدينة    الصغرى    العظمى
الإسماعيلية    21°    31°
القنطرة غرب    20°    32°
السويس    21°    29°
فايد    20°    31°
العريش    22°    29°
رفح    20°    27°
نخل    24°    29°
سانت كاترين    22°    26°
شرم الشيخ    25°    32°
الطور    26°    33°
رأس سدر    23°    31°
أبو زنيمة    23°    32°
أبو رديس    24°    33°
دهب    26°    33°
نويبع    25°    32°

حالة الطقس اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026 في مصر


درجات الحرارة في مدن البحر الأحمر
المحافظة أو المدينة    الصغرى    العظمى
الزعفرانة    24°    30°
رأس غارب    24°    29°
الغردقة    24°    29°
سفاجا    24°    30°
مرسى علم    23°    32°
برنيس    23°    30°
القصير    24°    29°
رأس بناس    23°    34°
شلاتين    24°    34°
أبو رماد    24°    34°
حلايب    25°    33°
رأس حدربة    24°    34°

حالة الطقس اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026 في مصر


درجات الحرارة في محافظات شمال وجنوب الصعيد
المحافظة أو المدينة    الصغرى    العظمى
الواحات البحرية    20°    29°
الفرافرة    20°    29°
الداخلة    21°    30°
الخارجة    20°    29°
الفيوم    21°    33°
بني سويف    22°    33°
المنيا    22°    33°
أسيوط    21°    32°
سوهاج    22°    33°
قنا    22°    34°
الأقصر    22°    33°
أسوان    23°    33°
الوادي الجديد    21°    33°

حالة الطقس اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026 في مصر حالة الطقس اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026 حالة الطقس اليوم الأحد الطقس اليوم الأحد حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي

رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية

ملازم محمد أيمن محمد باشا - أول الكلية الجوية

الأول على الكلية الجوية: الانضباط يأتي في مقدمة ركائز التفوق داخل المؤسسة العسكرية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

سعر الذهب

250 جنيهًا.. تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

سعر الجنيه الذهب

طلع 920 جنيها.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

الأهلي

يقترب من الأهلي وفى صدارة الهدافين.. خسائر الزمالك من صفقة محمود ممدوح

موعد معاشات نوفمبر 2026.. حقيقة الزيادة وأماكن الصرف

موعد معاشات نوفمبر 2026.. حقيقة الزيادة وأماكن الصرف

احمد موسى

أحمد موسى: الرئيس السيسي يحسم الجدل بشأن المستبعدين من تولى مسؤولية مصر

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

أرصدة تمويلات المشروعات متناهية الصغر تقترب من 75 مليار جنيه خلال 6 أشهر

جانب من الاجتماع

وزير الصناعة يسلم شهادات التخرج وعقود العمل لأول دفعة من مدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية

سعر الذهب

بدون تغيير.. سعر الذهب في السعودية الآن

بالصور

بفستان أسود .. نجلاء بدر بإطلالة جريئة في فاعليات مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

أسعار فورد فوكس موديل 2014 المستعملة في مصر

فورد فوكس موديل 2014
فورد فوكس موديل 2014
فورد فوكس موديل 2014

بإطلالة أنثوية .. كارولين عزمي بفستان فضي ميتال في فاعليات مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فستان بالأبيض والذهبي.. بسمة بإطلالة ساحرة في فاعليات مهرجان الجونة

بسمة
بسمة
بسمة

فيديو

اول سيارة من الذهب

أول سيارة مصممة من الذهب وغبار القمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد