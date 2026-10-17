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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمطار غزيرة وانخفاض بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تشهد البلاد استمرارًا للأجواء الخريفية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وسط فرص لسقوط الأمطار على عدد من المحافظات، خاصة المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، التي تتعرض لأمطار متفاوتة الشدة قد تصل إلى الغزارة في بعض المناطق، بالتزامن مع استمرار تأثير المنخفض الجوي حتى غدٍ الأحد.

أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار فرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية، موضحة أن الإسكندرية وشمال الدلتا شهدا أمطارًا متفاوتة الشدة وصلت إلى الغزارة خلال ساعات الليل.

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية في هذه المناطق

وأوضحت، أن فرص هطول الأمطار قد تمتد إلى بعض المحافظات خلال فترات الليل والصباح الباكر، بينما تتراجع احتمالات سقوطها على المناطق الداخلية.

انخفاض درجات الحرارة وأجواء مائلة للبرودة ليلًا

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تشهد انخفاضًا واضحًا، حيث تسجل العظمى في القاهرة الكبرى نحو 27 إلى 28 درجة مئوية، ليسود طقس خريفي مائل للحرارة خلال ساعات النهار، ومائل للبرودة ليلًا.

حالة الطقس اليوم

وأضافت أن درجات الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى تتراوح بين 18 و19 درجة مئوية، بينما تصل إلى نحو 17 درجة في المدن الجديدة، ما يعكس استمرار الأجواء الخريفية وانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل.

استمرار تأثير المنخفض الجوي حتى الأحد

وأكدت منار غانم أن تأثير المنخفض الجوي يستمر حتى اليوم السبت، مع تراجع حدته مقارنة بالأيام الماضية، لافتة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

حالة الطقس

وفي المقابل، تنخفض احتمالات سقوط الأمطار على المناطق الداخلية إلى نحو 10% تقريبًا، وتشمل القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، إلى جانب مناطق من حلايب وشلاتين.

وأوضحت أن المناطق الساحلية ستظل الأكثر تأثرًا بالأمطار، مع استمرار فرص سقوطها حتى غدٍ الأحد 18 أكتوبر 2026، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الأمطار درجات الحرارة الأجواء الخريفية الأرصاد الجوية الطقس

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