احذروا الأمطار من الأحد للخميس .. أسبوع من البرودة وانخفاض درجات الحرارة

​أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في عموم البلاد اعتباراً من غدا الأحد 18 أكتوبر وحتى يوم الخميس 22 أكتوبر 2026.

وتشير الخريطة الجوية إلى سيطرة أجواء خريفية مائلة للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما تبقى حارة على جنوب الصعيد، ومائلة للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

​حالة الظواهر الجوية المتوقعة:

​شبورة مائية: حذرت الأرصاد الجوية من تكوين شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحاً، والتي تؤثر على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مروراً بمدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهو ما يتطلب الحيطة والحذر من قائدي المركبات.

​فرص الأمطار: توجد فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الأحد 18 أكتوبر على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

​نشاط الرياح: تشهد البلاد نشاطاً أحياناً للرياح على أغلب الأنحاء، مما يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.

​بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة:

و​تشهد درجات الحرارة خلال هذه الفترة استقراراً نسبياً في مختلف مناطق الجمهورية، وتأتي تفاصيلها كالتالي:

​القاهرة الكبرى والوجه البحري: تسجل العظمى يوم الأحد 29 والصغرى 18، بينما تتراوح العظمى بقية الأيام (من الإثنين إلى الخميس) بين 27 و28 درجة والصغرى ثابته عند 18 درجة.

​السواحل الشمالية: تبدأ سجلات الحرارة يوم الأحد بعظمى 26 وصغرى 18, وتتراوح العظمى في باقي الأيام بين 24 و25 درجة بينما تستقر الصغرى عند 18 درجة.

​شمال الصعيد: تسجل العظمى 30 درجة وصغرى 17 يوم الأحد، وتهبط العظمى إلى 28 و29 درجة خلال أيام الإثنين وحتى الخميس مع صغرى تتراوح بين 17 و18 درجة.

​جنوب الصعيد: تبقى الأجواء الأكثر حرارة حيث تسجل العظمى 34 درجة والصغرى 19 إلى 20 درجة خلال يومي الأحد والإثنين، وتستقر العظمى عند 33 درجة والصغرى عند 19 درجة حتى نهاية الفترة يوم الخميس.

​وفي ختام نشرتها، نوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى ضرورة متابعة التحديثات المستمرة نظراً للتغيرات السريعة في خرائط الطقس الخاصة بفصل الخريف.

ودعت الأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة التحديثات الرسمية الصادرة عنها أولاً بأول.