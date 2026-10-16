الطقس غدًا في مصر.. هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الغزيرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدًا السبت 17 أكتوبر 2026، متوقعة استمرار الأجواء الخريفية مع انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وفرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، إلى جانب ظهور الشبورة المائية ونشاط الرياح على بعض المناطق.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يسود طقس حار على جنوب الصعيد، في حين تميل الأجواء للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.



ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تبلغ 28 درجة مئوية، مقابل 19 درجة للصغرى، بينما تصل العظمى في أسوان إلى 33 درجة، وسط فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تغزر أحيانًا في بعض المناطق.



حالة الطقس غدًا السبت 17 أكتوبر 2026

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد طقسًا خريفيًا مائلًا للحرارة خلال ساعات النهار على مناطق شمال الجمهورية، بما يشمل القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وتستمر الأجواء الحارة على محافظات جنوب الصعيد، مع تسجيل درجات حرارة أعلى مقارنة بالمناطق الشمالية.

أما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فتتحول الأجواء إلى طقس مائل للبرودة، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة الصغرى في عدد من المحافظات.

وتأتي هذه التغيرات بالتزامن مع فرص لسقوط الأمطار وظهور الشبورة المائية على بعض الطرق، ما يستدعي متابعة النشرات الجوية قبل السفر أو الخروج في الساعات المبكرة.



أماكن سقوط الأمطار غدًا السبت

تشير توقعات الطقس غدًا السبت 17 أكتوبر 2026 إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وقد تغزر الأمطار أحيانًا على بعض المناطق، مع احتمالية حدوث تبلغ نحو 30%، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم.

وتشمل المناطق المتوقع تأثرها بالأمطار:

مناطق من السواحل الشمالية.

مناطق من محافظات شمال الوجه البحري.

وتختلف شدة الأمطار من منطقة إلى أخرى، وفقًا للتوزيع الجغرافي للسحب والتغيرات الجوية المتوقعة.

هل تصل الأمطار إلى القاهرة الكبرى؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وحلايب وشلاتين.

وتبلغ احتمالية حدوث الأمطار في هذه المناطق نحو 20%، مع توقعات بسقوطها على فترات متقطعة.

كما توجد فرص ضعيفة لامتداد الأمطار الخفيفة إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى، بنسبة حدوث تقارب 10%.

وجاء توزيع فرص الأمطار على النحو التالي:

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تغزر أحيانًا، بنسبة حدوث تقارب 30%.

جنوب الوجه البحري: فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة تقارب 20%.

مدن القناة: فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة تقارب 20%.

حلايب وشلاتين: فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة تقارب 20%.

القاهرة الكبرى: فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة بنسبة تقارب 10%.

وتشير هذه التوقعات إلى تفاوت فرص الأمطار بين المحافظات، مع تركز الاحتمالات الأعلى على المناطق الشمالية.



الشبورة المائية غدًا على الطرق

حذرت توقعات الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، وتحديدًا في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا.

ومن المتوقع ظهور الشبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بالإضافة إلى مدن القناة ووسط سيناء.

وتشمل المناطق المعرضة للشبورة المائية:

الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد.

الطرق المرتبطة بالقاهرة الكبرى.

بعض طرق شمال الصعيد.

الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة.

بعض الطرق في وسط سيناء.

وقد تؤثر الشبورة على مستوى الرؤية الأفقية في المناطق التي تتكون بها، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح.

ويُنصح قائدو المركبات بتوخي الحذر، والالتزام بالسرعات المناسبة، وترك مسافات أمان كافية بين السيارات، مع استخدام الإضاءة الملائمة عند انخفاض الرؤية.

نشاط الرياح غدًا السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشاط الرياح أحيانًا على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

وتتراوح سرعة الرياح المتوقعة بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا السبت 17 أكتوبر 2026

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من المدن المصرية، حيث تسجل القاهرة 28 درجة للعظمى و19 درجة للصغرى.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على النحو التالي:

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 28° 19° الإسكندرية 26° 20° الإسماعيلية 30° 20° مطروح 25° 19° شرم الشيخ 31° 22° أسوان 33° 22°

الطقس غدًا في القاهرة الكبرى

تشهد القاهرة الكبرى غدًا السبت طقسًا خريفيًا مائلًا للحرارة نهارًا، مع انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ومن المتوقع أن تسجل العاصمة 28 درجة مئوية للعظمى و19 درجة للصغرى، بفارق يبلغ 9 درجات بين أعلى وأقل درجة حرارة متوقعة.



كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة الكبرى، بنسبة حدوث تقارب 10%، وعلى فترات متقطعة.

وقد تتكون الشبورة المائية خلال الفترة من الرابعة إلى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، ما يستدعي الانتباه أثناء القيادة المبكرة.

نصائح مهمة للمواطنين مع تقلبات الطقس

مع توقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة وظهور الشبورة المائية ونشاط الرياح، يُفضل اتباع عدد من الإرشادات لتجنب المشكلات المرتبطة بتغير الأحوال الجوية.

متابعة النشرات الجوية قبل الخروج أو السفر.

توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الشبورة المائية.

تخفيف السرعة على الطرق عند انخفاض مستوى الرؤية.

ترك مسافات أمان مناسبة بين المركبات.

اصطحاب ملابس مناسبة للأجواء المائلة للبرودة ليلًا.

الاستعداد لاحتمالات سقوط الأمطار في المحافظات الشمالية.

الانتباه إلى نشاط الرياح في المناطق المكشوفة والسواحل الغربية وجنوب سيناء.

وتساعد هذه الإجراءات على التعامل مع التغيرات الجوية المتوقعة خلال اليوم، خاصة في المناطق التي تشهد أكثر من ظاهرة جوية.