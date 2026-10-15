تفاصيل حالة الطقس وأماكن تساقط الأمطار.. منار غانم توضح وتوجه نصائح للمواطنين

كشفت الدكتور منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأماكن تساقط الأمطار ووجه عدة نصائح للمواطنين.

وقالت غانم، إن البلاد تشهد اليوم أجواء خريفية مائلة للحرارة خلال فترات النهار، بينما تميل إلى البرودة خلال فترات الليل.

وأضافت خلال برنامج صباح الخير يا مصر أن درجات الحرارة شهدت أمس ارتفاعًا مؤقتًا، شعر به المواطنون، إذ سجلت العظمى في القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية.

منخفض جوى

تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية ومنخفض جوى

وأوضحت أن هذا الارتفاع جاء نتيجة التأثر بكتلة هوائية صحراوية مع منخفض جوي كان يؤثر على البلاد أمس، وصاحب ذلك ظهور بعض الأتربة والرمال المثارة، منوهة إلى تحول مصادر الكتل الهوائية اليوم إلى مصادر شمالية سيؤدي إلى تراجع درجات الحرارة وعودتها إلى معدلاتها الخريفية المعتادة في هذا الوقت من العام.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية، ما يجعل الطقس أقل حرارة مقارنة بالأمس، ويميل إلى الحرارة خلال ساعات النهار، خاصة وقت الظهيرة، على معظم محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يسود طقس حار على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

ولفتت إلى أن درجات الحرارة تنخفض بمجرد غياب أشعة الشمس، لتصبح الأجواء مائلة للبرودة خلال الليل على معظم أنحاء الجمهورية.

وبينت أن البلاد تشهد اليوم نشاطًا للرياح على أغلب المحافظات، تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وقد تؤدي إلى إثارة بعض الرمال والأتربة في مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية ومدن القناة، مع احتمال تأثر الرؤية الأفقية بصورة محدودة في بعض مناطق شمال وجنوب الصعيد نتيجة الأتربة والرمال المثارة.

أماكن تساقط الأمطار

أماكن تساقط الأمطار

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار، أوضحت منار غانم أنها تبدأ في الظهور على المناطق الساحلية خلال الساعات المقبلة، وتكون في معظمها خفيفة إلى متوسطة على عدد من المحافظات والمدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري.

وأضافت أن فرص سقوط الأمطار تزداد اعتبارًا من مساء اليوم وحتى صباح غد الجمعة على المناطق الساحلية، مع احتمالية أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا في بعض المناطق الساحلية، خاصة المطلة على البحر المتوسط، بنسب حدوث تتراوح بين 20% و30%، بينما تكون فرص الأمطار على المناطق الداخلية ضعيفة.

وأشارت إلى استمرار فرص سقوط الأمطار خلال ساعات المساء والصباح الباكر، مع بقاء فرص لهطول أمطار على بعض محافظات الوجه البحري، مؤكدة أهمية متابعة التغيرات الجوية خلال هذه الفترة، التي تشهد اختلافًا في درجات الحرارة بين النهار والليل ومن يوم إلى آخر.

نصائح للمواطنين

ونصحت المواطنين بالبدء تدريجيًا في اختيار الملابس المناسبة للأجواء، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع الشعور بانخفاض درجات الحرارة، متوقعة أن تزداد الأجواء برودة خلال الفترات المقبلة، ما يستدعي الابتعاد تدريجيًا عن الملابس الصيفية الخفيفة.

كما شددت على أهمية توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، خاصة مع احتمالية انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة، وضرورة متابعة النشرات الجوية باستمرار، لأن تأثيرات المنخفضات الجوية قد تتغير في أي وقت، مؤكدة أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتابع تطورات الحالة الجوية وستعلن أي تغييرات جديدة.