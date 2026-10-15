قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد المطالبة برد شبكة بـ3.6 مليون جنيه و41.5 ألف دولار.. القصة الكاملة لأزمة نجلة حسام حسن
اللاعب موافق.. تطور جديد في ملف تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي
9 ديسمبر .. موعد جلسة الاستماع في قضية «ريبيرو» ضد الأهلي أمام المحكمة الرياضية
دار الإفتاء تحذر: نشر المحرمات والتفاعل معها على مواقع التواصل يوقعك في الإثم
خلال أيام.. موعد تغيير الساعة في مصر 2026
في 13 محافظة ورواتب 20 ألف جنيه .. 1095 فرصة عمل جديدة للشباب
الدولار يستقر فوق 53 جنيهًا في البنوك.. تعرف على أسعار الخميس
وفاة جمال نكروما الصحفي بالأهرام ونجل رئيس غانا الأسبق
الجيش الإيراني: حريق في ناقلة نفط شرقي مضيق هرمز
رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة "مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل"
اجتماع أمني عاجل في إسرائيل.. نتنياهو يستدعي قادة الجيش والأمن لبحث ملف إيران
محتاجين دكتور نفسي .. الناقد الفني طارق الشناوي يتحدّث عن ظاهرة أشباه الفنانين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تفاصيل حالة الطقس وأماكن تساقط الأمطار.. منار غانم توضح وتوجه نصائح للمواطنين

منار غانم توضح تفاصيل حالة الطقس وأماكن تساقط الأمطار وتوجه نصائح للمواطنين
منار غانم توضح تفاصيل حالة الطقس وأماكن تساقط الأمطار وتوجه نصائح للمواطنين
شيماء جمال

كشفت الدكتور منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأماكن تساقط الأمطار ووجه عدة نصائح للمواطنين.

وقالت غانم، إن البلاد تشهد اليوم أجواء خريفية مائلة للحرارة خلال فترات النهار، بينما تميل إلى البرودة خلال فترات الليل.

وأضافت خلال برنامج صباح الخير يا مصر أن درجات الحرارة شهدت أمس ارتفاعًا مؤقتًا، شعر به المواطنون، إذ سجلت العظمى في القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية.

منخفض جوى

تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية ومنخفض جوى

وأوضحت أن هذا الارتفاع جاء نتيجة التأثر بكتلة هوائية صحراوية مع منخفض جوي كان يؤثر على البلاد أمس، وصاحب ذلك ظهور بعض الأتربة والرمال المثارة، منوهة إلى تحول مصادر الكتل الهوائية اليوم إلى مصادر شمالية سيؤدي إلى تراجع درجات الحرارة وعودتها إلى معدلاتها الخريفية المعتادة في هذا الوقت من العام.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية، ما يجعل الطقس أقل حرارة مقارنة بالأمس، ويميل إلى الحرارة خلال ساعات النهار، خاصة وقت الظهيرة، على معظم محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يسود طقس حار على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

ولفتت إلى أن درجات الحرارة تنخفض بمجرد غياب أشعة الشمس، لتصبح الأجواء مائلة للبرودة خلال الليل على معظم أنحاء الجمهورية.

وبينت أن البلاد تشهد اليوم نشاطًا للرياح على أغلب المحافظات، تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وقد تؤدي إلى إثارة بعض الرمال والأتربة في مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية ومدن القناة، مع احتمال تأثر الرؤية الأفقية بصورة محدودة في بعض مناطق شمال وجنوب الصعيد نتيجة الأتربة والرمال المثارة.

أماكن تساقط الأمطار

أماكن تساقط الأمطار

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار، أوضحت منار غانم أنها تبدأ في الظهور على المناطق الساحلية خلال الساعات المقبلة، وتكون في معظمها خفيفة إلى متوسطة على عدد من المحافظات والمدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري.

وأضافت أن فرص سقوط الأمطار تزداد اعتبارًا من مساء اليوم وحتى صباح غد الجمعة على المناطق الساحلية، مع احتمالية أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا في بعض المناطق الساحلية، خاصة المطلة على البحر المتوسط، بنسب حدوث تتراوح بين 20% و30%، بينما تكون فرص الأمطار على المناطق الداخلية ضعيفة.

وأشارت إلى استمرار فرص سقوط الأمطار خلال ساعات المساء والصباح الباكر، مع بقاء فرص لهطول أمطار على بعض محافظات الوجه البحري، مؤكدة أهمية متابعة التغيرات الجوية خلال هذه الفترة، التي تشهد اختلافًا في درجات الحرارة بين النهار والليل ومن يوم إلى آخر.

نصائح للمواطنين

ونصحت المواطنين بالبدء تدريجيًا في اختيار الملابس المناسبة للأجواء، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع الشعور بانخفاض درجات الحرارة، متوقعة أن تزداد الأجواء برودة خلال الفترات المقبلة، ما يستدعي الابتعاد تدريجيًا عن الملابس الصيفية الخفيفة.

كما شددت على أهمية توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، خاصة مع احتمالية انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة، وضرورة متابعة النشرات الجوية باستمرار، لأن تأثيرات المنخفضات الجوية قد تتغير في أي وقت، مؤكدة أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتابع تطورات الحالة الجوية وستعلن أي تغييرات جديدة.

الأرصاد حالة الطقس الطقس تساقط الأمطار أجواء خريفية صباح الخير يا مصر منخفض جوي أماكن تساقط الأمطار الأمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروس كفر الزيات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

أسعار الدولار في مصر

تخطى 53 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس

الزمالك

شكاوى مرتقبة أمام النيابة.. لجنة تفتيش في الزمالك بسبب اختفاء أجهزة بلايستيشن

معتمد جمال

إبراهيم صلاح يتولى المهمة.. معتمد جمال يغيب عن قيادة الزمالك أمام الجيش الرواندي

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتتحرك من بيتك.. أسعار البنزين اليوم الخميس في المحطات

ابنة حسام حسن

بقيمة 41،500 دولار.. نظر استئناف ابنة حسام حسن على حكم إلزامها برد شبكة رجل الأعمال أحمد راشد.. اليوم

رئيـس مجلـس الـوزراء

رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ الخط السادس للمترو

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

ترشيحاتنا

الرهبان الفرنسيسكان بمصر

الرهبان الفرنسيسكان بمصر يختتمون المجموعة الأولى من رياضتهم الروحية السنوية بدير درنكة بأسيوط

جانب من الاجتماع

128 مليون جنيه من صندوق الطوارئ مساندة لـ12.5 ألف عامل بمنشأة متعثرة

وكيل "الصحة العمانية

وكيل "الصحة العمانية": مصر شريك مهم للسلطنة لما تمتلكه من خبرات في مختلف المجالات الطبية والصحية

بالصور

تحذير من استخدام الأكياس البلاستيك السوداء لحفظ الطعام.. مخاطر صحية تستدعي الانتباه

لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟
لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟
لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟

ميمي جمال تدخل غرفة العمليات بعد كسر مفصل الحوض.. تفاصيل حالتها الصحية ومخاطر الإصابة

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال

حبوب العلاج الهرموني ترفع خطر الجلطات الدموية بنسبة 60%.. دراسة تحذر النساء

حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات

بتحطي مكعب مرقة في كل طبخة؟.. القومي للتغذية يحذر من مخاطره ويكشف بديلًا طبيعيًا

مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة
مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة
مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد