الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة اليوم الخميس.. واضطراب الملاحة البحرية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد اليوم، الخميس 15 أكتوبر 2026، مع توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، إلى جانب اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر المتوسط، وفقا لما ذكره “صباح البلد”.

وتأتي هذه التوقعات في ظل تأثر عدد من المناطق بظواهر جوية تستدعي متابعة النشرات والتحديثات الصادرة عن الهيئة، خاصةً مع احتمالات انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق نتيجة نشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تزداد شدتها أحيانًا على فترات متقطعة.

كما تشير التوقعات إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق حلايب وشلاتين، وهو ما يستدعي متابعة تطورات الحالة الجوية في تلك المناطق.

وتوجد كذلك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، مع احتمالية امتدادها إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الأرصاد تحذر من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة

تشهد أغلب أنحاء البلاد نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأشارت الهيئة إلى أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في مناطق من شمال وجنوب الصعيد.

وتستدعي هذه الظروف الجوية الانتباه أثناء القيادة على الطرق، لا سيما الطرق المكشوفة والمناطق التي قد تتأثر بتطاير الرمال والأتربة، مع ضرورة متابعة التحديثات الرسمية بشأن تطورات الطقس.

اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض سواحل مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة ودمياط وبورسعيد.

وأوضحت أن ذلك يرجع إلى نشاط الرياح التي تتراوح سرعتها بين 40 و70 كيلومترًا في الساعة، بالتزامن مع ارتفاع الأمواج إلى مستويات تتراوح بين مترين و3.5 متر.

وتؤثر هذه الظروف على حركة الملاحة والأنشطة البحرية، لذلك دعت الهيئة إلى متابعة البيانات الصادرة عنها بشأن حالة البحر والرياح، خاصة بالنسبة إلى العاملين في الأنشطة البحرية والصيد.

حالة الطقس في القاهرة الكبرى اليوم

تشير التوقعات إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، بالتزامن مع نشاط الرياح على نطاق واسع من البلاد.

وتظل متابعة التحديثات الجوية ضرورية للتعرف على أي تغيرات قد تطرأ على فرص سقوط الأمطار أو شدة الرياح خلال ساعات اليوم، خاصة مع اختلاف تأثير الظواهر الجوية من منطقة إلى أخرى.

نصائح مهمة للمواطنين خلال التقلبات الجوية

في ظل توقعات نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، يُنصح المواطنون بالانتباه أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المناسبة عند انخفاض الرؤية، ومتابعة النشرات الجوية قبل التنقل لمسافات طويلة.

كما ينبغي للعاملين في الأنشطة البحرية متابعة التحذيرات الرسمية المتعلقة بسرعة الرياح وارتفاع الأمواج، وتجنب الأنشطة التي قد تتأثر باضطراب الملاحة وفقًا للتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أهمية متابعة بيانات الطقس المحدثة، للتعرف على تطورات الحالة الجوية ومناطق سقوط الأمطار ونشاط الرياح على مدار اليوم.