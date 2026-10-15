قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التحقيق مع صانع محتوى بتهمة نشر فيديوهات تحرض على البلطجة بالإسكندرية
اليمن.. مواجهات عنيفة في محيط جبل هان ووادي حذران غربي تعز
الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة اليوم الخميس.. واضطراب الملاحة البحرية
النشرة المرورية| سيولة أعلى المحاور والميادين وانتشار أمني لضبط الحركة
إصابة 11 شخصا في حريق مصنع للغزل والنسيج بالشرقية
اليوم .. صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أكتوبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
تحتوي على مسحوق أبيض.. رسائل بريدية مشبوهة تثير الذعر في الشوارع الأمريكية
احذر من اللجوء للدجالين.. كيفية العلاج من الحسد وتحصين النفس من شروره
أم القنابل.. ترامب يدرس توجيه ضربة عسكرية لإيران باستخدام أقوى قنبلة أمريكية
أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم 15-10-2026
أدخر مبلغا من المال لأداء فريضة الحج فهل عليه زكاة؟.. عالم أزهري يجيب
20 صورة ترصد انتظام توزيع الوجبات المدرسية..وتعليمات بمراجعة صلاحيتها قبل تسليمها للطلاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة اليوم الخميس.. واضطراب الملاحة البحرية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد اليوم، الخميس 15 أكتوبر 2026، مع توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، إلى جانب اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر المتوسط، وفقا لما ذكره “صباح البلد”.

وتأتي هذه التوقعات في ظل تأثر عدد من المناطق بظواهر جوية تستدعي متابعة النشرات والتحديثات الصادرة عن الهيئة، خاصةً مع احتمالات انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق نتيجة نشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تزداد شدتها أحيانًا على فترات متقطعة.

كما تشير التوقعات إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق حلايب وشلاتين، وهو ما يستدعي متابعة تطورات الحالة الجوية في تلك المناطق.

وتوجد كذلك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، مع احتمالية امتدادها إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الأرصاد تحذر من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة

تشهد أغلب أنحاء البلاد نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأشارت الهيئة إلى أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في مناطق من شمال وجنوب الصعيد.

وتستدعي هذه الظروف الجوية الانتباه أثناء القيادة على الطرق، لا سيما الطرق المكشوفة والمناطق التي قد تتأثر بتطاير الرمال والأتربة، مع ضرورة متابعة التحديثات الرسمية بشأن تطورات الطقس.

اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض سواحل مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة ودمياط وبورسعيد.

وأوضحت أن ذلك يرجع إلى نشاط الرياح التي تتراوح سرعتها بين 40 و70 كيلومترًا في الساعة، بالتزامن مع ارتفاع الأمواج إلى مستويات تتراوح بين مترين و3.5 متر.

وتؤثر هذه الظروف على حركة الملاحة والأنشطة البحرية، لذلك دعت الهيئة إلى متابعة البيانات الصادرة عنها بشأن حالة البحر والرياح، خاصة بالنسبة إلى العاملين في الأنشطة البحرية والصيد.

حالة الطقس في القاهرة الكبرى اليوم

تشير التوقعات إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، بالتزامن مع نشاط الرياح على نطاق واسع من البلاد.

وتظل متابعة التحديثات الجوية ضرورية للتعرف على أي تغيرات قد تطرأ على فرص سقوط الأمطار أو شدة الرياح خلال ساعات اليوم، خاصة مع اختلاف تأثير الظواهر الجوية من منطقة إلى أخرى.

نصائح مهمة للمواطنين خلال التقلبات الجوية

في ظل توقعات نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، يُنصح المواطنون بالانتباه أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المناسبة عند انخفاض الرؤية، ومتابعة النشرات الجوية قبل التنقل لمسافات طويلة.

كما ينبغي للعاملين في الأنشطة البحرية متابعة التحذيرات الرسمية المتعلقة بسرعة الرياح وارتفاع الأمواج، وتجنب الأنشطة التي قد تتأثر باضطراب الملاحة وفقًا للتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أهمية متابعة بيانات الطقس المحدثة، للتعرف على تطورات الحالة الجوية ومناطق سقوط الأمطار ونشاط الرياح على مدار اليوم.

الأرصاد الجوية الطقس حالة الطقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق

تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق

أسعار الوقود

مصادر: تثبيت أسعار الوقود والمواد البترولية حتى نهاية ديسمبر 2026

جوميز

الزمالك يحسم موقفه من عودة جوميز ورحيل معتمد جمال بعد خسارة القمة |خاص

نقيب الأطباء

نقيب الأطباء: اكتشفنا التحاق طلاب بكليات الطب بشهادات ثانوية من القسم الأدبي

البنزين

مصادر لـ صدى البلد تكشف حقيقة زيادة البنزين والسولار

فتاة - أرشيفية

ثلاثينية في براثن الشيطان.. حكاية علاقة سيدة بدر والعامل في غربة زوجها

إبراهيم سامي

الأهلي يحسم حقيقة التفاوض مع ثنائي جديد

الارصاد الجويه

الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة اليوم الخميس.. واضطراب الملاحة البحرية

ترشيحاتنا

حسين الشحات

أحدث ظهور لحسين الشحات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة كيتارا الأوغندي

تريزيجيه

تريزيجيه يخطف الأنظار أثناء أداء التمارين داخل الجيم

الاهلي

ياسر ريان: المهدي سليمان يتحمل مسؤولية هدفي الأهلي.. وزيزو مش لاقي نفسه

بالصور

موعد صلاة المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة

طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة
طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة
طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة

العدس.. مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب

العدس..مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب
العدس..مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب
العدس..مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب

بسنت شوقي تثير الجدل فى أحدث جسلة تصوير

بسنت شوقى تثير الجدل فى أحدث جسلة تصوير
بسنت شوقى تثير الجدل فى أحدث جسلة تصوير
بسنت شوقى تثير الجدل فى أحدث جسلة تصوير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد