الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة اليوم الخميس.. واضطراب الملاحة البحرية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس 15 أكتوبر، محذرة من فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تغزر أحيانًا على فترات متقطعة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق حلايب وشلاتين.

الارصاد الجويه

وأوضحت الهيئة أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بالتزامن مع نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في مناطق من شمال وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على بعض سواحل مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة ودمياط وبورسعيد، نتيجة نشاط الرياح التي تتراوح سرعتها بين 40 و70 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى 3.5 متر، مناشدة المواطنين متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة بشأن حالة الطقس.