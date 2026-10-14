البابا تواضروس يترأس العظة الأسبوعية ويستعرض قانون القدوة وأسس الخدمة الكنسية

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن القدوة أساس الخدمة الكنسية، مشيرًا إلى أن دور الخادم لا يقتصر على التعليم والعمل، بل يشمل تقديم حياته نموذجًا يعكس تعاليم السيد المسيح.

وجاء ذلك خلال العظة الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء، من المقر البابوي بالقاهرة، ضمن سلسلة «قوانين روحية للحياة»، التي تناولت القانون التاسع عشر بعنوان «قانون القدوة».

أهمية الكلام البناء

وأوضح قداسته أن الخدمة تشمل ثلاثة مستويات: المعلم الذي ينقل المعرفة، والخادم الذي يقدم العمل، والخادم القدوة الذي يقدم حياته شهادة للمسيح، مشيرًا إلى ستة مجالات للقدوة، هي الكلام والتصرف والمحبة والروح والإيمان والطهارة.

وشدد البابا على أهمية الكلام البنّاء وضبط الغضب واحترام الآخرين، إلى جانب الأمانة والاستقامة، مؤكدًا أن الأب الكاهن يجب أن يستخدم سلطته الروحية في المساندة والغفران، بعيدًا عن التسلط واستغلال السلطة.