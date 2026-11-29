وجّه اللواء إبراهيم أبو ليمون،محافظ بورسعيد باستمرار وتكثيف الحملات الرقابية المشتركة، بالتنسيق بين مديريات التموين والطب البيطري، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، لمتابعة الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية بمختلف أحياء المحافظة، وذلك في إطار الحرص على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

محافظ بورسعيد يوجه باستمرار الحملات المشتركة للتموين والطب البيطري وسلامة الغذاء وحماية المستهلك

وتستهدف الحملات التأكد من سلامة وصلاحية المنتجات الغذائية المعروضة، ومراجعة الاشتراطات الصحية، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، ومواجهة أي مخالفات أو ممارسات تضر بصحة المواطنين.

وأكد المحافظ أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وتكثيف المرور الميداني، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، لضمان وصول منتجات آمنة وسليمة للمواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق.