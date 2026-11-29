قالت الإعلامية دينا سليم إن حمزة الجمل المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري غاب عن تدريبات زعيم الثغر في آخر يومين بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة.

وتابعت، خلال تصريحاتها عبر برنامجها "ستاد المحور" إن حمزة الجمل غاب عن ودية الاتحاد السكندري أمس، أمام أبو قير للأسمدة والتي انتهت بفوز زعيم الثغر بهدف نظيف عن طريق أرمولا.

وأضافت، أن حمزة الجمل كان يعاني من نزلة برد شديدة وظل في المنزل لمدة يومين بناءً على توصية من الطبيب.

وعاد حمزة الجمل لقيادة تدريبات الاتحاد السكندري أمس السبت بشكل طبيعي وسط تحذيرات من الطبيب بعدم بذل أي جهد زائد.