أشاد تامر عبد الحميد «دونجا»، نجم نادي الزمالك السابق، بأداء الفريق الأبيض خلال مواجهة الأفريقي التونسي في دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن الزمالك قدم شوطًا أول مميزًا وقويًا، قبل أن يتراجع المستوى البدني للاعبين خلال الشوط الثاني.

وقال تامر عبد الحميد في تصريحاته عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامية دينا سليم: «الزمالك قدم شوط أول مميز وقوي أمام الأفريقي والأداء تراجع في الشوط الثاني بدنيًا».

وأضاف: «محمد عواد حارس مميز وقدم مباراة قوية أمام الأفريقي في دوري أبطال أفريقيا، خط دفاع الفريق من وجهة نظري هو الأقوى في الدوري المصري هذا الموسم».

وتابع: «عشوائية شيكو بانزا تسببت في تمركزه الجيد وتسجيل الهدف الوحيد في المباراة».

وأوضح: «عدي الدباغ القوة الدافعة لنادي الزمالك وأتمنى أن يحافظ على مستواه، ومحمد شحاتة استعاد جزء كبير من مستواه خلال الفترة الماضية».

واختتم تصريحاته قائلًا: «عدي الدباغ من أفضل لاعبي الزمالك في مباراة الإفريقي وفعال على المرمى، كما أن عمر جابر يقدم أفضل فتراته مع النادي».