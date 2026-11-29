خطفت الحاجة سُكّرة عبد المجيد الأنظار خلال ظهورها في برنامج «دولة التلاوة»، بعدما روت رحلتها الملهمة مع حفظ القرآن الكريم، والتي بدأت في سن الخمسين، رغم عدم إجادة القراءة والكتابة، لتنجح في حفظ القرآن الكريم كاملًا بالسماع فقط.

وكشفت الحاجة سُكّرة، خلال اللقاء، أنها بدأت حفظ القرآن الكريم وهي في عمر 50 عامًا، دون أن تكون قادرة على القراءة أو الكتابة، واعتمدت على الاستماع إلى أحد المشايخ الذي كان يتلو القرآن في المسجد، حتى تمكنت من حفظ الأجزاء الثلاثين كاملة.

وأوضحت أنها تبلغ حاليًا 71 عامًا، ولا تزال حريصة على علاقتها بكتاب الله، حيث تراجع القرآن الكريم يوميًا، وتقرأ خمسة أجزاء كل يوم، في رحلة تعكس مدى تعلقها بالقرآن وحرصها على الاستمرار في حفظه ومراجعته.

وعبّرت الحاجة سُكّرة عن حبها الكبير للقرآن الكريم بكلمات مؤثرة، قائلة: «أنا عاوزة القرآن من الدنيا، مش عاوزة إلا القرآن، ده أحلى رزق في الدنيا».

واستقبلت مذيعة البرنامج الحاجة سُكّرة بحفاوة كبيرة، وأشادت بها وبإصرارها على حفظ القرآن الكريم، مؤكدة أن وجودها بركة، وأن تجربتها تمثل قدوة ملهمة لكل من يرغب في حفظ كتاب الله، خاصة من يعتقدون أن التقدم في العمر قد يمنعهم من تحقيق هذا الهدف.

ولاقت حكاية الحاجة سُكّرة اهتمامًا وإعجابًا، لما تحمله من رسالة إنسانية وإيمانية تؤكد أن حب القرآن الكريم والإصرار على حفظه لا يرتبطان بعمر معين، وأن الإخلاص والرغبة الصادقة قادران على تجاوز الكثير من الصعوبات.