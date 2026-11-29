حققت البطلة المصرية هنا جودة إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق، بعدما توجت بالميدالية الذهبية في منافسات فردي الناشئات تحت 19 عامًا ببطولة العالم لتنس الطاولة 2026، المقامة في مدينة إسطنبول التركية، لتصبح أول لاعبة مصرية وعربية وإفريقية تحصد لقب البطولة في منافسات الفردي.

وجاء تتويج هنا جودة بعد فوزها على الفرنسية ليانا هوشار بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية، لتعتلي منصة التتويج وتضيف إنجازًا استثنائيًا إلى سجل الرياضة المصرية، وتكتب اسمها بحروف من ذهب في تاريخ اللعبة على المستويين العربي والإفريقي.

هنا جودة تحسم النهائي أمام بطلة فرنسا

وقدمت البطلة المصرية أداءً قويًا أمام منافستها الفرنسية، ونجحت في حسم المباراة لصالحها بأربعة أشواط مقابل شوط واحد، بعدما تفوقت في الشوط الأول بنتيجة 19-17، قبل أن تخسر الشوط الثاني بنتيجة 8-11.

وعادت هنا بقوة في الأشواط التالية، لتحسم الثالث بنتيجة 11-8، والرابع 13-11، ثم أنهت المواجهة بالفوز في الشوط الخامس بنتيجة 11-3، لتحصد الميدالية الذهبية واللقب العالمي.

مشوار قوي حتى منصة التتويج

ولم يكن وصول هنا جودة إلى المباراة النهائية وليد الصدفة، بل جاء بعد سلسلة من الانتصارات القوية أمام منافسات من مدارس مختلفة في تنس الطاولة.

واستهلت البطلة المصرية مشوارها بالفوز على لاعبة هونج كونج ماك مينج شون بنتيجة 4-0، ثم تجاوزت الكورية الجنوبية هيو ييريم بالنتيجة نفسها في دور الـ16.

وفي الدور ربع النهائي، تفوقت على الهندية ديفيانشي بوميك بنتيجة 4-0، قبل أن تحقق فوزًا مهمًا على الصينية جيانج يي يي بنتيجة 4-1 في الدور نصف النهائي، لتحجز مقعدها في المباراة النهائية وتضمن أول ميدالية مصرية في تاريخ منافسات فردي الناشئات بالبطولة.

إنجاز تاريخي لمصر وإفريقيا

ويمثل تتويج هنا جودة محطة فارقة في تاريخ تنس الطاولة، بعدما أصبحت أول لاعبة إفريقية تحصد لقب منافسات الفردي في بطولة العالم للناشئين، كما حققت إنجازًا غير مسبوق على المستوى العربي والمصري.

ويضاف اللقب العالمي إلى مسيرة البطلة المصرية التي سبق لها تمثيل مصر في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، لتواصل تأكيد حضورها بين أبرز المواهب الشابة في اللعبة عالميًا.

وبهذا الإنجاز، ترفع هنا جودة اسم مصر على منصة التتويج العالمية، وتفتح صفحة جديدة في تاريخ تنس الطاولة المصرية والعربية والإفريقية.