قال الدكتور كامل إدريس، رئيس الوزراء السوداني، إن احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي يمثل الأساس لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، مؤكدًا أن الالتزام بهذه المبادئ والضوابط العالمية المنظمة للعلاقات بين الدول ضرورة لتجنب الفوضى وسيادة قانون الغاب.

وأضاف خلال حواره الخاص مع الإعلامي مصطفى ميزار، على شاشة التليفزيون المصري، أن عدم احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والضوابط العالمية المنظمة للتعايش بين الدول يؤدي إلى غياب القواعد التي تحكم العلاقات الدولية، مشددًا على أن السودان يدعو دائمًا إلى السلام وليس الحرب.

وأكد رئيس الوزراء السوداني تمسك بلاده بالحفاظ على سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، واحترام جميع دول الجوار دون تحفظ، مشيرًا إلى أن السودان يتعامل بحكمة وشجاعة وصبر مع دول الجوار، حتى عندما تتعرض سيادته وأراضيه للاختراق.

وأوضح أن بلاده تحرص على التعامل بحكمة وصبر حتى مع دول الجوار التي تتسبب لها في بعض الحرج والأذى، وذلك انطلاقًا من التزام السودان بالمواثيق والعهود الدولية واحترام القوانين المنظمة للعلاقات بين الدول.