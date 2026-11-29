كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، عن تحركات النادي الأهلي لاختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، مشيرًا إلى أن السويسري مارسيل كولر يتصدر قائمة الأسماء المطروحة، إلى جانب مدارس تدريبية برتغالية وألمانية وكرواتية.

قال أحمد عبد الباسط، خلال تقديمه برنامج «في السنتر» عبر قناة «صدى البلد»، إن الأهلي جس نبض كولر بشأن إمكانية العودة لتولي القيادة الفنية للفريق، وإن المدرب السويسري أبدى موافقة مبدئية، مع تأكيد قدرته على إنهاء ارتباطه بنادي زيورخ السويسري.

وأضاف أن إدارة الأهلي تنظر إلى كولر باعتباره مدربا يمتلك مدرسة تدريبية خاصة، وفي حالة التوصل إلى اتفاق معه سيكون هناك شرط جزائي محدد، كما سيحتفظ سامي قمصان بموقعه داخل الجهاز المعاون، باعتباره أحد العناصر التي يثق فيها المدير الفني السويسري.

أوضح عبد الباسط أن كولر سيكون صاحب القرار في اختيار الصفقات الشتوية الجديدة حال عودته، بالتعاون مع سامي قمصان، بينما إذا وقع الاختيار على مدرب آخر، فسيتولى قمصان مسؤولية تحديد احتياجات الفريق والصفقات المطلوبة بالتنسيق مع شركة الكرة.

وفي سياق آخر، أشار إلى أن فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ستشهد تغييرات واسعة داخل صفوف الأهلي، مؤكدا أن جميع اللاعبين يخضعون للتقييم دون استثناء، وهو ما قد يحمل مفاجآت بشأن مستقبل عدد من الأسماء البارزة.

أوضح أن قائمة اللاعبين الذين يخضعون للتقييم تضم إمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومروان عطية وأشرف بن شرقي، مشددا على أن إدارة النادي تدرس التعامل مع بعض الملفات بطريقة مختلفة خلال المرحلة المقبلة.

اختتم عبد الباسط تصريحاته بالتأكيد على أن الإجراءات المنتظرة من الأهلي لن تقتصر على الجوانب الفنية داخل الملعب، بل ستمتد إلى الملفات الإعلانية والتعاقدية، قائلا إن قرارات الإدارة ستكون بمثابة «قرصة ودن» لبعض اللاعبين من خلال الإعلانات، ولن تترك الأمور تمر دون اتخاذ موقف واضح.