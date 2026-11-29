حسم التعادل السلبي 0-0 مواجهة فريقي الرجاء البيضاوي المغربي وأسكو دي كارا التوجولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وبتلك النتيجة يحصد كل فريق على نقطة ويتصدر فريق أيكو ظى كارا التوجولى ترتيب المجموعة وخلفه فريق الرجاء، في المجموعة التى تضم النادي الأهلي.

تشكيل فريق الرجاء

كشف عبد الكريم الجيناني، مدرب الرجاء الرياضي، مساء اليوم السبت، عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة أسكو دي كارا التوجولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

تشكيل الرجاء أمام أسكو دي كارا

اختار الجيناني المهدي الحرار لحراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع بوشعيب عراصي وإسماعيل مقدم في مركز قلب الدفاع، فيما يشغل محمد بلكسوت مركز الظهير الأيمن، وأمين خماس مركز الظهير الأيسر.

وفي خط الوسط، يعتمد الجهاز الفني على الثلاثي أيمن برقوق وميكاييل أغبيكبورنو وآدم النفاتي.

ويقود إسماعيل خافي وماتياس أيوسي يونس الدحماني الخط الأمامي للفريق المغربي.

موعد المباراة

ويستضيف الرجاء الرياضي نظيره أسكو دي كارا التوجولي، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على أرضية مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، ضمن افتتاح مشوار الفريقين في دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.