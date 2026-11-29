تلقى نادي بيراميدز إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بتحديد موعد وحكام مباراة حوريا كوناكري الغيني وبيراميدز في إطار دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفًا على حوريا الغيني يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر في الرابعة عصرا بتوقيت غينيا، السادسة بتوقيت القاهرة، على استاد 28 سبتمبر بمدينة كوناكري عاصمة غينيا في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويُدير المباراة طاقم حكام من رواندا بقيادة الحكم صامويل أوكوندا، ويعاونه ديدون موتيمانا، وديديه إيشموي، والحكم الرابع روزيا فيديلي، وحكم الفار عثمان ديكايته من مالي، ويعاونه فينسينت كابوري من بوركينا فاسو.

ويُراقب المباراة رينيه ويليامز من كوت ديفوار، ويراقب أداء الحكام سينكو زيلي من كوت ديفوار، والمنسق العام المعتز بالله دشراوي من تونس، والمنسق الإعلامي الحسن ديالو من غينيا، ومارسيل أتشيلي المنسق الأمني من الكاميرون، ومحمد لامين باه منسق حقوق البث الفضائي من غينيا.