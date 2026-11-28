النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2027 .. يبحث عنها طلاب الثانوية العامة 2027 على مختلف محركات البحث على الانترنت

النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2027

من جانبها لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن عن إتاحة النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2027

حيث تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليا ، بتجهيز النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2027 لنشرها واتاحتها على موقع وزارة التربية والتعليم قريباً لتدريب طلاب الثانوية العامة على شكل الورقة الامتحانية وطبيعة الأسئلة .

رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2027

ومن المقرر أن يظهر رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2027 على بوابة المكتبة الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://ellibrary.moe.gov.eg/

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2027

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تعقد امتحانات الثانوية العامة 2027 بنظام : 50% أسئلة اختيار من متعدد + 50% أسئلة مقالية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذا القرار يبدأ تطبيقه بداية من العام الدراسي الحالي 2026 / 2027.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2027

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2026 / 2027 ، موعد امتحانات الثانوية العامة 2027

حيث تقرر رسميا عقد امتحانات الثانوية العامة 2027 الدور الأول من 26 يونيو 2027 حتى 21 يوليو 2027

ومن جانبه .. قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي الاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن هناك امتيازات مهمة لطلاب الثانوية العامة 2027 ، لن تتكرر في العام المقبل لدفعة 2028 ، والذي سيتم فيه تطبيق نظام البكالوريا بالتوازي مع الثانوية العامة على طلاب الصف الثالث الثانوي

حيث قال الدكتور تامر شوقي في بيان له : تمثل دفعة الثانوية العامة 2027 الدفعة الأخيرة ، التي يُطبَّق عليها نظام الثانوية العامة بمفرده، وسيتم تطبيق نظام البكالوريا على طلاب الصف الثالث الثانوي أيضا لأول مرة في العام الدراسي ٢٠٢٧-٢٠٢٨، وتوجد بعض الامتيازات لطلاب الثانوية العامة في العام الحالي، ومنها:

عدم وجود شرط اجتياز ٦٠% من التقييمات لدخول الامتحانات، وهو الشرط الذي سيتم تطبيقه على طلاب الثانوية العامة اعتبارا من العام الدراسي المقبل، وهذا يعني إتاحة وقت أكبر للمذاكرة والمراجعة لطلاب العام الدراسي الحالي.

وجود نظام تنسيق موحد يجمع بين جميع طلاب الثانوية العامة هذا العام، بينما سيتم اعتبارا من العام الدراسي ٢٠٢٧-٢٠٢٨ تطبيق تنسيق مستقل لكل نظام من النظامين (الثانوية العامة والبكالوريا).