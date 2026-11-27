نشر محمود السخيلي - معلم رياضيات عبر صفحته على فيس بوك ، مناشدة عاجلة للمسئولين عن العملية التعليمية في مصر ، جاء نصها كالتالي :

"لو سمحتم قرار بإلغاء الامتحانات الشهرية الاسبوع القادم ..الدنيا مش هتتهد لو الاختبارات اتلغت ، فيه بيوت كتير في مصر توقفت فيها الحياة بعد الكارثة دي ، في عائلات فقدت اولادها ومصر كلها فيها حزن كبير .. رجاء من سيادتكم حسوا بقيمة الانسان واعملوا شيء يحسب لحضراتكم في ظل الازمات اللي احنا عايشين فيها ...الاختبارات هتبدأ الاسبوع القادم رجاء إلغائها ... رحم الله شهداء الشعب

وعلى جانب آخر .. أصدرت إدارة الوراق التعليمية بيانا عاجلا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، قالت خلاله :

تتقدم عزة هريدي، مدير إدارة الوراق التعليمية ، ومحمد عبد الحميد، وكيل الإدارة، وجميع العاملين بإدارة الوراق التعليمية، بخالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور لها بإذن الله: والدة الطالب أحمد محمد أحمد ، والطالبة / رودينا محمد أحمد (بمدرسة الريادة ) والتي وافتها المنية إثر الحادث الأليم بشارع عشرة ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.

كما أصدرت إدارة الوراق التعليمية بالجيزة بيانا رسميا ، أكدت خلاله أن عزة هريدي، مدير الإدارة، ومحمد عبد الحميد، وكيل الإدارة، وجميع العاملين بالإدارة، يتقدمون بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بشارع عشرة ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على جميع المصابين.