وافق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الإعلان عن ترشيحات رؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) بجميع القطاعات للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦.

موعد التقديم

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إتاحة تقدم الراغبين في الترشح للمديريات التعليمية التابعين لها اعتباراً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١١/٢٦ وحتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/١٢/١، ثم بعد ذلك يتم إجراء مقابلات للمتقدمين بالمديرية ابتداء من يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/١٢/٢ وحتى يوم الاحد الموافق٢٠٢٦/١٢/٦

موعد المقابلات الشخصية



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يتم الإعلان بالمديرية والإدارات التعليمية لكل من يرغب في التقدم وعمل مقابلات مع كل من تنطبق عليه الشروط لاختيار وترشيح عدد أربعة (٤) فقط لكل وظيفة -رئيس - وكيل) ، وارسال نتيجة الاختيار إلى لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية مرفق بها جميع المستندات المطلوبة لكل وظيفة ، على أن يتم تقدم الراغبين في الترشح للمديريات التعليمية التابعين لها اعتباراً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١١/٢٦ وحتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/١٢/١، ثم بعد ذلك يتم إجراء مقابلات للمتقدمين بالمديرية ابتداء من يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/١٢/٢ وحتى يوم الاحد الموافق٢٠٢٦/١٢/٦



كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يتم موافاة لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية بنتيجة المقابلات وإرسال مستندات المرشحين الذين تم اختيارهم في موعد غايته يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/١٢/٨ بمقر اللجنة (العاصمة الجديدة - وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى) وذلك حتى يتسنى تحديد مواعيد المقابلات الشخصية لهم بمقر لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنيه فور استلام الاستمارات من المديريات ومراجعتها وبيان مدى مطابقتها للشروط الواردة.



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على كافة المتقدمين بأنه لن يتم استلام أي مستندات خاصة بالمرشحين إلا من مندوب المديرية القائم بالتسليم بتفويض رسمي معتمد من السيد مدير المديرية، ولن يتم الالتفات إلى اية مستندات تخص المرشحين ترد عن طريق البريد، أو تسلم باليد، أو ترد بعد المواعيد المذكورة للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، حيث تعتبر في هذه الحالة غير مطابقة للشروط الواردة ، مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم عقد اختبار على الحاسب الآلى للسادة المرشحين بشأن بمهام وآليات وفنيات الوظيفة المرشح لها (رئيس - وكيل)

ضوابط الترشيح



وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مديري مديريات التربية والتعليم ، باتخاذ اللازم نحو الإعلان داخل المديرية والإدارات التعليمية لمن يرغب في التقدم لوظائف رؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) وبعد إجراء المقابلات للمتقدمين يتم اختيار وترشيح الآتى:

عدد 8 لكل حنة ادارة (٤ لمنصب الرئيس + ٤ لمنصب الوكيل)

عدد 8 لكل لجنة نظام ومراقبة (٤ لمنصب الرئيس + ٤ لمنصب الوكيل)



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يكون الترشيح وفقا للضوابط التالية :

يطبق ما جاء في النشرة العامة رقم (١) بتاريخ 8 / 10 / 2025 م بشأن الموانع التي تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات.



الموانع العامة

كل من يسرى عليه هذه النشرة يجب ألا يكون لديه مانع من الموانع التالية:

- الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢م.

- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنانية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

- أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدا السادة اعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية.



الموانع الخاصة

يجب فيمن نصت عليهم هذه المادة الايكون لديهم أى مانع من الموانع التالية:



- أن يكون شاغلا لوظيفة مدير عام إدارة تعليمية حرصاً على الصالح العام.

- أن يكون من العاملين بالمدارس الثانوية الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي)، "أي يكون من القائمين بالتدريس للطلاب لمتقدمين للامتحان سواء كان ذلك بالمدارس الرسمية أو الخاصة أو بالفصول المسائية أو أية جهة أخرى أو المدارس المتقد منها الطلاب"

- أن يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.



الشروط الخاصة

بشأن من يكلف رئيس أو وكيل لجنة نظام ومراقبة، ورئيس أو وكيل لجنة إدارة يشترط:

الحصول على مؤهل عالي بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة.



أن يكون المرشح للعمل -رئيسا أو وكيلا) من العاملين بالتربية والتعليم ويفضل العاملين بالتعليم الفني (صناعي- زراعي - تجاري - فندقي )

وبالنسبة للمرشح من التعليم العام يراعى أن يكون قد تولى فترة لا تقل عن خمس سنوات كرنيس أو وكيل حجرة بلجان الإدارة أو النظام والمراقبة بمرحلة الثانوية العامة .



أن يكون كل من (رئيس اللجنة أو وكيل اللجنة) شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين



الحصول على تقدير (ممتاز) بالنسبة للخاضعين للقانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ بشأن قانون الخدمة المدنية، وتقدير(كفء) للخاضعين للقانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين.



خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفة اشرافيه داخل إحدى لجان الإدارة أو لجان النظام والمراقبة - رئيس قسم -حجرة) أو وكيل قسم (حجرة) - ويجوز الاستثناء من هذا الشرط من خلال لجنة المقابلات عند الحاجة وذلك لإعطاء الفرصة لاختيار الأكفا والافضل.



أن يكون لديه الإلمام الكافي بمهارات وبرامج الحاسب الآلى.



ان يتمتع بسمات الشخصية القيادية ومشهود له بالكفاءة وحسن الخلق وقوة الشخصية للنهوض بالعمل.



ألا يكون له أقارب من المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها حتى الدرجة الرابعة في ذات اللجنة والدرجة الثانية على مستوى الجمهورية في النوعية.



ألا يكون قد تعدى خمس سنوات في رئاسة لجنة (الإدارة - النظام والمراقبة)، وكذلك بالنسبة لوكيل اللجنة، ويجوز لوكيل اللجنة الذي أمضى خمس سنوات أو أقل وكيلاً في اللجنة أن يتقدم لرناسة اللجنة إذا ما انطبقت عليه الشروط.



عدم توقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانوناً ما لم يتم محو الجزاء.