نشب حريق أسفل أسلاك الضغط العالي بالبوابة الثانية القديمة بمنطقة حدائق الأهرام، ما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية للتعامل مع النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المحيطة.

تفاصيل نشوب حريق بحدائق الأهرام

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق أسفل أسلاك الضغط العالي بالبوابة الثانية القديمة بمنطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ للتعامل مع النيران.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق خلال 10 دقائق من تلقي البلاغ، وفرضت القوات كردونًا بمحيط النيران، وبدأت أعمال الإطفاء لمنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

ونجحت جهود رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.