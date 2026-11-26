حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، من تغيرات جوية مرتقبة خلال الأيام المقبلة، مع الانتقال من الأجواء الخريفية الدافئة نسبيًا إلى أجواء أكثر برودة مع بداية شهر ديسمبر.

انخفاض درجات الحرارة

وأوضح فهيم أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا تدريجيًا خلال الأيام المتبقية من نوفمبر، مع استمرار ارتفاعها فوق 30 درجة مئوية في أقصى جنوب الصعيد، بمناطق قنا والأقصر وأسوان، على أن تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا مع بداية ديسمبر، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة بين 20 و22 درجة مئوية في معظم المناطق، فيما تقترب درجات الحرارة الصغرى من 12 درجة.

وأضاف أن الفترة المقبلة قد تشهد فرصًا لسقوط أمطار متقطعة على مناطق من شمال الدلتا وشمال سيناء، تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة بحسب المنطقة وتوقيت سقوطها، بالتزامن مع انخفاض درجات حرارة الليل وزيادة الفارق بين درجات الحرارة خلال الليل والنهار، وارتفاع معدلات الرطوبة والندى.

وأوضح أن هذا التباين يجعل المواطنين يشعرون بأجواء صيفية خلال النهار وشتوية خلال الليل والصباح الباكر، وهو ما قد يؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد والمشكلات الصحية، محذرًا من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة نهارًا والاستمرار في ارتداء الملابس الصيفية.

أيام الحيرة

وأشار إلى أن هذه الفترة تُعرف شعبيًا باسم «أيام الحيرة»، بسبب التباين الواضح بين الأجواء نهارًا وليلًا، مؤكدًا أن هذه الحالة ستختفي خلال الأيام المقبلة مع الدخول التدريجي في أجواء الشتاء.

فصل الشتاء

وفيما يتعلق بتوقعات فصل الشتاء المقبل، أوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن نماذج التنبؤات العالمية تشير إلى احتمالية أن يكون الشتاء أقرب إلى شتاء عام 2020، الذي اتسم بارتفاع درجات الحرارة نسبيًا، لافتًا إلى أن الشتاء الدافئ لا يعني غياب موجات البرودة الشديدة أو الصقيع، إذ قد تتخلله موجات قصيرة من الانخفاض الحاد في درجات الحرارة.

وأكد أن التوقعات الفصلية لا تتمتع بدرجة عالية من الدقة، وأن التنبؤات قصيرة المدى تصبح أكثر وضوحًا كلما اقتربنا من فصل الشتاء.

كما أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد خلال هذه الفترة طقسًا خريفيًا معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد، في حين تميل الأجواء للبرودة إلى البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر

ومن أبرز الظواهر الجوية التي حذرت منها هيئة الأرصاد، تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت التوقعات إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.