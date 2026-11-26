اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، مؤسسات الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم أوكرانيا وتمويل الحرب على معالجة الأزمات والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه مواطني الدول الأوروبية، معتبرة أن جدول أعمال القمة الأوروبية المقبلة يعكس أولويات بروكسل.

وقالت زاخاروفا، في تصريحات لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، إن أزمة الاتحاد الأوروبي أصبحت واضحة، مشيرة إلى أن المسؤولين الأوروبيين يعتزمون مناقشة تمويل كييف وقضايا الحرب، بدلا من التركيز على المشكلات الملحة التي تواجه سكان دول التكتل.

وأضافت أن السياسة الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي لا تحظى، بحسب رؤيتها، بالاهتمام نفسه الذي توليه بروكسل لدعم نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، متهمة القيادة الأوكرانية بممارسة أنشطة إجرامية.

وتأتي تصريحات المسئولة الروسية بالتزامن مع مناقشات أوروبية بشأن مشروع الموازنة متعددة السنوات للفترة من 2028 إلى 2034، والتي تقدر قيمتها بنحو تريليوني يورو، وسط خلافات بين الدول الأعضاء حول أولويات الإنفاق وآليات توزيع المخصصات المالية، ولا سيما الأموال المرصودة لدعم أوكرانيا.

ومن المقرر أن يعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمتهم في بروكسل يومي 26 و27 نوفمبر الجاري، لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية، وفي مقدمتها مشروع الموازنة الأوروبية للسنوات السبع المقبلة، بما يشمل مقترحات لإجراء خفض إضافي بقيمة 204 مليارات يورو من الموازنة المقترحة.

وفي المقابل، لم يطرأ تغيير على الاحتياطي المالي المخصص لأوكرانيا، والبالغ 100 مليار يورو، وهو ما يعكس استمرار إدراج الدعم المالي لكييف ضمن أولويات الإنفاق الأوروبي للفترة المقبلة.

وتواجه خطط تخصيص مبالغ مالية ضخمة لأوكرانيا اعتراضات من عدد من الدول الأعضاء، من بينها المجر وسلوفاكيا والتشيك وبلغاريا، في ظل تباين المواقف الأوروبية بشأن حجم المساعدات المقدمة لكييف، والضغوط الاقتصادية والمالية التي تواجهها الدول الأعضاء.

وتكشف هذه الخلافات عن استمرار الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية الموازنة بين الالتزامات الخارجية، وفي مقدمتها دعم أوكرانيا، والاحتياجات الداخلية المرتبطة بالخدمات العامة والإنفاق الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.