اتهم رئيس البرلمان الصومالي محمد عبد القادر نور دولاً مجاورة بدعم الإرهاب، وزعم أن كلا من إثيوبيا وكينيا وأوغندا تتواطأ مع حركة "الشباب" المسلحة.

إثيوبيا تدعم الإرهاب في الصومال

واتهم رئيس البرلمان الصومالي إسرائيل أيضا بتنظيم تحالف ضد الحكومة الفيدرالية - يضم دولا تساهم بقوات ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي، وعناصر مسلحة، وقوات موالية لزعيم إقليمي سابق - بهدف تشكيل جبهة موحدة.

وفي خطاب قوي، ادعى نور، أن قوى أجنبية - لم يسمِّها - تحاول استعمار الصومال، ودعا الشعب الصومالي إلى الانتفاض ضدها.

وذكر أيضاً، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "صوماليا جارديان" (Somalia Guardian)، أن المنظومة الأمنية التي تدعم الحكومة الفيدرالية في مقديشو باتت في خطر.

وتأتي تصريحاته في وقت تواصل فيه قوات موالية للزعيم السابق لولاية جنوب غرب الصومال، عبد العزيز حسن محمد "لفتاغرين"، السيطرة على بلدات في منطقة "باي".

وتشمل هذه المواقع مناطق ينتشر فيها جنود إثيوبيون يعملون ضمن "بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم واستقرار الصومال" (AUSSOM).