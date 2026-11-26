وجه المطرب اللبناني وائل جسار رسالة مواساة، عقب الحادث المأساوي الذي شهده الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، معربًا عن تضامنه مع أسر الضحايا والمصابين في هذه اللحظات الصعبة.

وكتب وائل جسار، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إلى أصدقائي وأحبّتي في مصر، قلبي معكم في هذه اللحظات الصعبة. أسأل الله أن يحفظكم ويطمئن قلوبكم على أحبّتكم، وأن يرحم الضحايا ويشفي المصابين».

وتفاعل متابعو الفنان مع رسالته، التي حملت مشاعر التعاطف والمساندة للمصريين، في ظل حالة الحزن التي خلفها الحادث، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته.

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وكان الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة قد شهد، مساء الأربعاء 25 نوفمبر، حادثًا مأساويًا إثر انقلاب واشتعال سيارة نقل محملة بمواد بترولية، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل امتدت نيرانه إلى عدد كبير من السيارات والدراجات البخارية التي تصادف وجودها في موقع الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع حصيلة ضحايا الحادث إلى 31 حالة وفاة و21 مصابًا، وفقًا لآخر البيانات المنشورة، فيما شاركت 39 سيارة إسعاف في عمليات الإنقاذ ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ومن جانبها، باشرت النيابة العامة التحقيقات في ملابسات الحادث، وانتقل فريق من أعضاء النيابة إلى موقع الواقعة لإجراء المعاينة وفحص آثار التصادم والحريق، كما أمرت بأخذ عينات الحمض النووي من جثامين الضحايا الذين تعذر التعرف على هوياتهم، لإجراء التحاليل اللازمة.

ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة للمصابين وأسر الضحايا، وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات.