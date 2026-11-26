خطفت الفنانة ليلى أحمد زاهر الأنظار بأحدث ظهور لها، بعدما شاركت مجموعة من الصور التي جمعتها بزوجها الفنان والمنتج هشام جمال، حيث تألقت بإطلالة اتسمت بالفخامة والرقي، واختارت تنسيقًا أنيقًا جمع بين اللون البيج والتطريزات الذهبية، لتقدم لوكًا شتويًا مميزًا.

تفاصيل إطلالة ليلى أحمد زاهر

واعتمدت ليلى أحمد زاهر على فستان من القطيفة باللون البيج، جاء بتصميم أنيق وتفاصيل مطرزة باللون الذهبي، وهو ما أضفى على الإطلالة لمسة من الفخامة والتميز، خاصة أن خامة القطيفة تعد من أبرز الخامات التي ترتبط بأزياء الشتاء والسهرات الراقية.

وأكملت ليلى إطلالتها بقطعة من الفرو باللون البيج، جاءت متناسقة مع لون الفستان، لتمنح اللوك طابعًا ملكيًا يجمع بين الدفء والأناقة، كما ساهم التناغم بين درجات البيج والتطريزات الذهبية في إبراز جمال التصميم.

ليلى أحمد زاهر تجمع بين الأناقة والفخامة

ويعد اختيار القطيفة من الاختيارات المميزة في موسم الشتاء، فهي تمنح الملابس مظهرًا غنيًا وفخمًا، خاصة عند تنسيقها مع التطريزات الذهبية والإكسسوارات المناسبة.

كما أن اللون البيج من الدرجات الهادئة التي تمنح المرأة مظهرًا راقيًا، ويمكن تنسيقه مع الذهبي للحصول على إطلالة تجمع بين البساطة والفخامة دون مبالغة.

وتحرص ليلى على مشاركة جمهورها بعض اللحظات من حياتها الشخصية والفنية، وسط تفاعل واسع من متابعيها الذين يبدون إعجابهم بإطلالاتها واختياراتها في عالم الموضة.