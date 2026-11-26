زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مصابي حادث الحريق الذي شهدته منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، للاطمئنان على حالتهم الصحية.

واطمأن الوفد على المصابين والرعاية الطبية المقدمة لهم، معربًا عن خالص تمنياته لهم بالشفاء العاجل، ومؤكدًا أن مساندة المصابين وأسر الضحايا مسؤولية إنسانية ومجتمعية تستوجب التكاتف والتضامن في مثل هذه الظروف الصعبة.

وشدد الوفد على أن التضامن مع المتضررين لا يقتصر على تقديم واجب العزاء، وإنما يمتد إلى المتابعة وتقديم الدعم والمساندة، داعيًا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.

ضم الوفد كلًا من النائب عماد خليل رئيس الهيئة البرلمانية للتنسيقية بمجلس الشيوخ، والنائب عمرو درويش، والنائب محمد فريد، والنائب احمد فتحي، والنائبة نشوى الشريف، والنائبة نيفين إسكندر أعضاء مجلس النواب، والنائب أحمد الحمامصي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور نادر مصطفى عضو مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، وإسماعيل يسري عضو التنسيقية.