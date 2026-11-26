وظائف السكة الحديد .. أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حاجة الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى تعيين 2666 موظفًا وفنيًا في عدد من التخصصات الفنية والهندسية المساعدة، للعمل بالمحافظات المختلفة، ضمن مسابقة وظائف السكة الحديد 2026 التي تستهدف توفير كوادر هندسية وفنية لدعم احتياجات الهيئة.

ويأتي الإعلان عن وظائف السكة الحديد في إطار احتياج الهيئة إلى عدد من التخصصات المرتبطة بأعمال التشغيل والصيانة والإشارات والحركة والمناورة، إلى جانب وظائف فنية أخرى تتطلب مؤهلات متوسطة أو فوق متوسطة تتناسب مع طبيعة العمل والتخصص المطلوب.

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وتندرج الوظائف المعلن عنها ضمن الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية الفنية الهندسية المساعدة، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أن توزع فرص التعيين على المحافظات الموضحة بالإعلان المنشور على بوابة الوظائف الحكومية.

ما التخصصات المطلوبة في وظائف السكة الحديد؟

تتضمن وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر عددًا من التخصصات الفنية والهندسية المساعدة، التي تشمل الوظائف الآتية:

فني صيانة وتجديدات سكة.

فني حركة وبلوك.

فني إشارات.

فني مزلقان.

فني مناورة.

صراف تذاكر.

مشرف قطار.

مساعد قائد قطار.

فني ميكانيكا.

فني كهرباء.

فني براد.

فني لحام.

وتختلف طبيعة المؤهل المطلوب بحسب الوظيفة، إذ يشترط الإعلان الحصول على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط يتناسب مع طبيعة العمل والتخصص المطلوب، مع الالتزام بالشروط المحددة لكل وظيفة.

متى يبدأ التقديم في وظائف السكة الحديد 2026؟

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موعد التقديم في مسابقة وظائف السكة الحديد 2026، ليبدأ يوم 29 نوفمبر 2026 ويستمر حتى 13 ديسمبر 2026.

ويتم تقديم الطلبات إلكترونيًا باستخدام بطاقة الرقم القومي، من خلال بوابة الوظائف الحكومية، مع ضرورة الالتزام بالتخصص والمحافظة المحددين وفقًا لشروط الإعلان.

ويتعين على الراغبين في التقديم مراجعة تفاصيل الوظيفة المطلوبة، والتأكد من توافق المؤهل الدراسي مع التخصص المحدد، إلى جانب استيفاء جميع الشروط والمستندات المطلوبة قبل إرسال الطلب الإلكتروني.

ما شروط التقديم على وظائف السكة الحديد؟

حدد الإعلان مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وجاءت الشروط على النحو الآتي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

ألا يزيد سن المتقدم على 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

أن يكون المتقدم ذكرًا، نظرًا لطبيعة العمل.

الحصول على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط يتناسب مع طبيعة الوظيفة والتخصص المطلوب.

اجتياز الاختبارات والتدريبات المقررة لشغل الوظيفة.

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات للمتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات والتدريبات المطلوبة.

التقديم في المحافظة التي يقع بها محل إقامة المتقدم، وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

ما المؤهلات المطلوبة لوظائف السكة الحديد 2026؟

يشترط الإعلان أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط يتناسب مع طبيعة الوظيفة، مع تحديد التخصصات المطلوبة لبعض الوظائف على النحو الآتي:

تخصص ميكانيكا أو كهرباء

يشترط الحصول على تخصص ميكانيكا أو كهرباء لوظائف مساعد قائد قطار، وفني مناورة، وفني براد، وفني حركة وبلوك، وفني إشارات، وفني مزلقان، وفني صيانة وتجديدات سكة.

تخصص كهرباء

يشترط الحصول على تخصص كهرباء للتقدم إلى وظيفة فني كهرباء.

تخصص ميكانيكا

يشترط الحصول على تخصص ميكانيكا للتقدم إلى وظيفة فني ميكانيكا.

تخصص لحام

يشترط الحصول على تخصص لحام للتقدم إلى وظيفة فني لحام.

مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط

يشترط الحصول على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط يتناسب مع طبيعة العمل لوظيفتي مشرف قطار وصراف تذاكر.

وأكد الإعلان رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى أو أقل من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.

ما الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف السكة الحديد؟

يتعين على الراغبين في التقديم على وظائف السكة الحديد تجهيز المستندات الآتية:

أصل وصورة بطاقة الرقم القومي سارية من الوجهين.

أصل وصورة المؤهل الدراسي.

أصل وصورة الموقف من الخدمة العسكرية.

أصل وصورة بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويجب على المتقدمين الالتزام بالمستندات المحددة في الإعلان، مع التأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة للتقديم على الوظيفة وفقًا للشروط المعلنة.

كم تبلغ رسوم امتحان وظائف السكة الحديد 2026؟

ألزم الإعلان المتقدمين لشغل وظائف السكة الحديد بسداد 30 جنيهًا رسوم أداء الامتحان، بالإضافة إلى 200 جنيه مقابل تسهيل إجراءات التقديم والخدمات المصاحبة.

ويتم سداد الرسوم نقدًا أو من خلال البطاقات البنكية، وفقًا لما ورد بالإعلان.

ما رابط التقديم في وظائف السكة الحديد 2026؟

يمكن للراغبين في التقديم على وظائف السكة الحديد 2026 ومراجعة تفاصيل الوظائف والمؤهلات المطلوبة والمحافظات المخصصة لكل وظيفة الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتتيح البوابة الاطلاع على الإعلان الخاص بالمسابقة، ومعرفة الشروط المطلوبة لكل وظيفة، والتخصصات والمؤهلات المحددة، إلى جانب المحافظات التي تتوافر بها فرص التعيين.

كيف تتابع مواعيد اختبارات وظائف السكة الحديد؟

يمكن للمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على موقع فيسبوك، إلى جانب بوابة الوظائف الحكومية، للاطلاع على التعليمات المتعلقة بالمسابقة ومواعيد الاختبارات ومراحل التقييم.

ويبدأ استقبال طلبات التقديم على وظائف السكة الحديد يوم 29 نوفمبر 2026 ويستمر حتى 13 ديسمبر 2026، وفقًا للمواعيد الواردة في الإعلان.

ويُنصح الراغبون في التقديم بمراجعة شروط الوظيفة والتخصص المطلوب والمحافظة المحددة، والتأكد من تجهيز الأوراق المطلوبة وسداد الرسوم المقررة، مع متابعة التعليمات الرسمية الخاصة بمراحل المسابقة.