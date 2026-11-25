نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الفقهية التي تشغل الأذهان وأجابت عنها دار الإفتاء المصرية ومن أبرزها كم مدة قصر الصلاة للمسافر؟ هل تأثم المرأة إذا امتنعت عن خدمة زوجها بسبب سوء معاملته؟ وغيرها من الفتاوى التي يتساءل عنها كثيرون وسوف نعرضها لكم في السطور التالية.

ما المدة التي يجوز للمسافر خلالها قصر الصلاة؟

في البداية، أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول المدة التي يجوز للمسافر خلالها قصر الصلاة، موضحًا أن المسافر إذا قطع مسافة 85 كيلومترًا فأكثر، جاز له الأخذ برخصة القصر خلال رحلتي الذهاب والعودة.

وأوضح الدكتور علي فخر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن المسافر يجوز له الجمع والقصر أثناء الطريق، فإذا دخل وقت الظهر والعصر خلال رحلته، جاز له أن يصليهما جمعًا وقصرًا، وكذلك في رحلة العودة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن المسافر إذا وصل إلى وجهته ونوى الإقامة يومًا أو يومين أو ثلاثة أيام، جاز له قصر الصلاة طوال هذه المدة، أما إذا نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر، فإنه يأخذ حكم المقيم، ويلتزم بإتمام الصلاة الرباعية، فيصلي الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن المسافر الذي تتطلب طبيعة عمله التنقل المستمر بين أكثر من مكان، ولا يعلم موعد انتقاله أو عودته، يظل على حكم السفر ما دام لم ينوِ الإقامة أربعة أيام فأكثر، حتى لو أقام في أحد الأماكن عدة أيام دون أن تتحدد مدة بقائه.

وضرب مثالًا بمن ينتقل بحكم عمله بين مطروح والسلوم وسيوة، ويقيم في كل مكان ثلاثة أو أربعة أيام دون معرفة موعد انتقاله إلى المحطة التالية، موضحًا أنه يستمر في قصر الصلاة ما دام على نية السفر ولم يعزم على الإقامة المدة المحددة.

وأكد أن أحكام السفر تنتهي بمجرد عودة الشخص إلى بلده الأصلي ووصوله إلى محل إقامته، حيث يصبح مقيمًا ويلتزم بإتمام الصلاة، ولا يستمر في الأخذ برخصة القصر بعد عودته.

حكم امتناع المرأة عن خدمة زوجها في أيامه الأخيرة بعدما اعتاد الإساءة إليها

كما أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى أخرى، عن سؤال سيدة حول حكم امتناعها عن خدمة زوجها في أيامه الأخيرة، بعدما اعتاد الإساءة إليها والتطاول عليها بالألفاظ، وامتنع عن الإنفاق عليها، حتى توفي دون أن تتولى رعايته وخدمته.

وأوضح فخر، أن الحياة الزوجية تقوم على المودة والرحمة والاحترام المتبادل، وأن غياب هذه المعاني يؤدي إلى النفور والخلاف بين الزوجين، مؤكدًا أن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته، ولا يجوز له مطالبتها بخدمته مع امتناعه عن أداء واجب النفقة.

وأكد أمين الفتوى أن الزوجة لا إثم عليها بسبب امتناعها عن خدمة زوجها في الحالة المذكورة، ما دام هو ممتنعًا عن الإنفاق عليها، موضحًا أن هذه هي الإجابة من الناحية الفقهية.

وفي سياق متصل، حذر أمين الفتوى بدار الإفتاء من أن الإساءة المتبادلة بين الزوجين تدمر الحياة الأسرية، مشيرًا إلى أن تطاول الزوج على زوجته أمام الأبناء، أو إساءة الزوجة إلى زوجها والتحدث عنه بسوء في غيابه، يترك آثارًا سلبية في نفوس الأطفال، الذين يكتسبون كثيرًا من سلوكياتهم من خلال تقليد ما يشاهدونه داخل المنزل.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن تربية الأبناء لا تعتمد فقط على الأوامر والنصائح، بل تتأثر بما يرونه من تصرفات والديهم، موضحًا أن الطفل الذي يشاهد والده يحافظ على الصلاة قد يقلده ويقف بجانبه للصلاة، بينما يصعب أن يستجيب لنصيحة لا يرى لها تطبيقًا في سلوك والديه.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على ضرورة أن يحرص الزوجان على إدارة خلافاتهما بعيدًا عن أعين الأبناء وأسماعهم، وأن يقدم كل طرف قدرًا من التنازل حتى لا تتحول المشكلات الزوجية إلى سلوكيات يتعلمها الأطفال وتؤثر في علاقاتهم المستقبلية.

ونصح أمين الفتوى بدار الإفتاء السيدة بالإكثار من الاستغفار والدعاء لزوجها المتوفى بالرحمة والمغفرة، وأن تقابل ما تعرضت له من إساءة بالعفو والإحسان، موضحًا أن الدعاء للآخرين بالخير يعود على صاحبه بالأجر، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم»، ومؤكدًا أن العفو من أسباب نيل مغفرة الله ورحمته.