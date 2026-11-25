أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول المدة التي يجوز للمسافر خلالها قصر الصلاة، موضحًا أن المسافر إذا قطع مسافة 85 كيلومترًا فأكثر، جاز له الأخذ برخصة القصر خلال رحلتي الذهاب والعودة.

ما المدة التي يجوز للمسافر خلالها قصر الصلاة؟

وأوضح الدكتور علي فخر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن المسافر يجوز له الجمع والقصر أثناء الطريق، فإذا دخل وقت الظهر والعصر خلال رحلته، جاز له أن يصليهما جمعًا وقصرًا، وكذلك في رحلة العودة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن المسافر إذا وصل إلى وجهته ونوى الإقامة يومًا أو يومين أو ثلاثة أيام، جاز له قصر الصلاة طوال هذه المدة، أما إذا نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر، فإنه يأخذ حكم المقيم، ويلتزم بإتمام الصلاة الرباعية، فيصلي الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن المسافر الذي تتطلب طبيعة عمله التنقل المستمر بين أكثر من مكان، ولا يعلم موعد انتقاله أو عودته، يظل على حكم السفر ما دام لم ينوِ الإقامة أربعة أيام فأكثر، حتى لو أقام في أحد الأماكن عدة أيام دون أن تتحدد مدة بقائه.

وضرب مثالًا بمن ينتقل بحكم عمله بين مطروح والسلوم وسيوة، ويقيم في كل مكان ثلاثة أو أربعة أيام دون معرفة موعد انتقاله إلى المحطة التالية، موضحًا أنه يستمر في قصر الصلاة ما دام على نية السفر ولم يعزم على الإقامة المدة المحددة.

وأكد أن أحكام السفر تنتهي بمجرد عودة الشخص إلى بلده الأصلي ووصوله إلى محل إقامته، حيث يصبح مقيمًا ويلتزم بإتمام الصلاة، ولا يستمر في الأخذ برخصة القصر بعد عودته.