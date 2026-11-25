يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي تداعيات الحادث الأليم الذي وقع مساء اليوم على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين.

وأعرب الرئيس عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا، داعياً الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

كما وجه الرئيس الجهات المعنية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة للمصابين وأسر الضحايا، وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين، فضلاً عن سرعة إزالة آثار الحادث وإعادة انتظام الحركة المرورية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين