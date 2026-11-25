عاد سعر الدولار للارتفاع من جديد أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، بعد فترة من الهدوء النسبي ليُفاجأ الجميع بموجة صعود جديدة دفعت الأسعار للتحرك مجدداً في عدد من البنوك، وسجل الدولار أعلى مستوياته اليوم في بنك HSBC، حيث وصل سعر البيع إلى 54.75 جنيه، وسعر الشراء إلى 54.64 جنيه، ليتصدر بذلك قائمة البنوك الأعلى سعراً.
وجاء المصرف العربي الدولي في المرتبة الثانية مباشرة، مسجلاً 54.74 جنيه للبيع و54.64 جنيه للشراء.
وفي البنوك الحكومية الكبرى، التي يراقبها ملايين المواطنين يومياً، سجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 54.64 جنيه للبيع و54.54 جنيه للشراء، ليواصل بذلك الصعود ويقترب خطوة جديدة من حاجز الـ 55 جنيه الذي يترقبه السوق بقلق.
أما في البنك التجاري الدولي CIB وبنك الإسكندرية، فقد استقر سعر البيع عند 54.60 جنيه، والشراء عند 54.50 جنيه،
سعر الدولار اليوم في البنوك
كريدي أجريكول
شراء: 54.600
بيع: 54.700
بنك البركة
شراء: 54.600
بيع: 54.700
بنك مصر
شراء: 54.540
بيع: 54.640
البنك الأهلي المصري
شراء: 54.540
بيع: 54.640
البنك التجاري الدولي CIB
شراء: 54.500
بيع: 54.600
بنك الإسكندرية
شراء: 54.500
بيع: 54.600
بنك قناة السويس
شراء: 54.450
بيع: 54.550
مصرف أبوظبي الإسلامي
شراء: 54.450
بيع: 54.550
بنك الكويت الوطني NBK
شراء: 54.400
بيع: 54.500
المصرف المتحد
شراء: 54.370
بيع: 54.470
بنك التعمير والإسكان
شراء: 54.350
بيع: 54.450
البنك العقاري المصري العربي
شراء: 54.300
بيع: 54.400
البنك المركزي المصري
شراء: 54.172
بيع: 54.309