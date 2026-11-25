عاد سعر الدولار للارتفاع من جديد أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، بعد فترة من الهدوء النسبي ليُفاجأ الجميع بموجة صعود جديدة دفعت الأسعار للتحرك مجدداً في عدد من البنوك، وسجل الدولار أعلى مستوياته اليوم في بنك HSBC، حيث وصل سعر البيع إلى 54.75 جنيه، وسعر الشراء إلى 54.64 جنيه، ليتصدر بذلك قائمة البنوك الأعلى سعراً.

وجاء المصرف العربي الدولي في المرتبة الثانية مباشرة، مسجلاً 54.74 جنيه للبيع و54.64 جنيه للشراء.

وفي البنوك الحكومية الكبرى، التي يراقبها ملايين المواطنين يومياً، سجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 54.64 جنيه للبيع و54.54 جنيه للشراء، ليواصل بذلك الصعود ويقترب خطوة جديدة من حاجز الـ 55 جنيه الذي يترقبه السوق بقلق.

أما في البنك التجاري الدولي CIB وبنك الإسكندرية، فقد استقر سعر البيع عند 54.60 جنيه، والشراء عند 54.50 جنيه،

سعر الدولار اليوم في البنوك

كريدي أجريكول

شراء: 54.600

بيع: 54.700

بنك البركة

شراء: 54.600

بيع: 54.700

بنك مصر

شراء: 54.540

بيع: 54.640

البنك الأهلي المصري

شراء: 54.540

بيع: 54.640

البنك التجاري الدولي CIB

شراء: 54.500

بيع: 54.600

بنك الإسكندرية

شراء: 54.500

بيع: 54.600

بنك قناة السويس

شراء: 54.450

بيع: 54.550

مصرف أبوظبي الإسلامي

شراء: 54.450

بيع: 54.550

بنك الكويت الوطني NBK

شراء: 54.400

بيع: 54.500

المصرف المتحد

شراء: 54.370

بيع: 54.470

بنك التعمير والإسكان

شراء: 54.350

بيع: 54.450

البنك العقاري المصري العربي

شراء: 54.300

بيع: 54.400

البنك المركزي المصري

شراء: 54.172

بيع: 54.309