انخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من واحد بالمئة اليوم "الأربعاء"، متخلية عن جزء من المكاسب التي حققتها في اليوم السابق، حيث قابل احتمال حدوث فائض في ​السوق المخاوف إزاء انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.47 دولار أو 1.6 بالمئة لتصل إلى 89.93 دولار ‌للبرميل بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.52 دولار أو 1.9 بالمئة إلى 80.53 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من اثنين بالمئة أمس الثلاثاء.

وقال تشن تشيانغ سيتو المحلل لدى مجموعة بورصات لندن إن المخاوف بشأن فائض العرض ​مع اقتراب عام 2027 تفوق مخاطر الشحن المستمرة.

وقال سيتو "حالة الضبابية التي تكتنف سياسات منظمة ​البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لعام 2027 في الاجتماع المقرر عقده في 29 نوفمبر المقبل، ⁠لا سيما مع عدم خضوع الإمارات بعد الآن لقيود سياسات تحالف أوبك+ وسعي العراق إلى زيادة ​طاقته الإنتاجية للنفط، فضلا عن تراجع الرغبة في المخاطرة في السوق بشكل عام، هي بعض الأسباب".

وأضاف "أي زيادة ​لاحقة في تدفقات الأموال المدارة والعناوين الجيوسياسية من شأنها أن تشكل مخاطر صعودية محتملة لسوق النفط مرة أخرى".

وسيعقد وزراء تحالف أوبك+ سلسلة من الاجتماعات في 29 نوفمبر تشرين الثاني لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج لعام 2027.

وقال تسويوشي أوينو، ​كبير خبراء الاقتصاد في معهد إن.إل.آي للأبحاث "منذ صدور تقرير وكالة الطاقة الدولية هذا الشهر، أدت التوقعات ​بوجود فائض في المعروض العالمي إلى كبح ارتفاع الأسعار".

وأضاف "الاهتمام ينصب أيضا على كيفية تحديد حصص الإنتاج للعام المقبل ‌في ⁠اجتماع تحالف أوبك+".

وقال أربعة أشخاص مطلعين إن العراق يضغط على تحالف أوبك+ لرفع تقدير قدرة البلاد على إنتاج النفط الخام، مما يزيد من التوتر بشأن المراجعة التي ستساعد في تحديد الكمية التي يمكن للأعضاء ضخها العام المقبل.

كما أعيد فتح خط أنابيب حقل الشرارة النفطي الليبي، بعدما أغلقت "مجموعة خارجة عن القانون" ​أحد الصمامات، وبدأ النفط يتدفق ​إلى صهاريج التخزين بمرافق ⁠أكاكوس بالزاوية.

وقال أوينو "ومع ذلك، فإن الهجمات على السفن بالقرب من مضيق هرمز وتبادل الهجمات بين السعودية والحوثيين أثار حالة من ضبابية بشأن استدامة ​هذا الاتجاه".

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن الحرس الثوري الإيراني القول إن سفينة حاويات ​تعرضت لهجوم ⁠في أثناء إبحارها في مسار "غير مصرح به" بالقرب من مضيق هرمز.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أمس الثلاثاء إن ثلاث سفن أصيبت بمقذوفات مجهولة في أثناء إبحارها شرقا عبر مضيق هرمز.

وأفادت مصادر في السوق أمس ⁠الثلاثاء، ​نقلا عن بيانات صادرة عن معهد البترول الأمريكي، بارتفاع مخزونات النفط ​الخام الأمريكية 126 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 20 نوفمبر.

وأشارت تقديرات ثمانية محللين في استطلاع لرويترز إلى ارتفاع مخزونات ​النفط الخام بنحو 1.5 مليون برميل في المتوسط.