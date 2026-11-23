استقرت أسعار النفط إلى حد كبير خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، مع استمرار المستثمرين في تسعير علاوة مخاطر مرتبطة بهجمات متواصلة على السفن والمنشآت النفطية في الشرق الأوسط، رغم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات، أو 0.11%، إلى 92.67 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا، أو 0.19%، إلى 83.57 دولار للبرميل.

وكان خام برنت قد تراجع في وقت سابق من الجلسة إلى 91.57 دولار للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوى خلال الجلسة عند 82.63 دولار.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، تراجع خام برنت 4%، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 5%. إلا أن استمرار القتال في الحرب غير المحسومة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران لا يزال يقدم دعما لأسعار النفط، في ظل بقاء المخاطر التي تهدد حركة الإمدادات والشحن في المنطقة.

وأعلنت جماعة الحوثي أمس الأحد، أنها هاجمت مصفاة نفط في السعودية، بينما أفادت عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع هجمات متعددة استهدفت حركة الشحن في الخليج وبالقرب من مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت فاندانا هاري مؤسسة شركة فاندا إنسايتس المتخصصة في تحليل أسواق النفط: “يبدو أن حالة الجمود المتوترة بين الولايات المتحدة وإيران تتجه بشكل متزايد إلى أن تصبح السيناريو الأساسي حتى نهاية العام، لكن ترامب لا يزال قادرا على تغيير موقفه بشأن احتمال استئناف العمل العسكري”.

وأضافت: “من المرجح أن يستمر تبادل التهديدات وتصعيد اللهجة بين واشنطن وطهران في دفع علاوة المخاطر الجيوسياسية الهامشية في أسعار النفط الخام، مع إبقاء الأسعار عموما ضمن نطاق محدود، ما لم يتخذ أي من الطرفين خطوات أكثر وضوحا نحو التصعيد”.

وفي البحرين، قالت السلطات إن هجوما إيرانيا أصاب منشأة صناعية مدنية، أمس الأول السبت، بينما قال الحرس الثوري الإيراني إنه شن هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع عسكرية أمريكية في المملكة، التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية.

وفي تركيا، انهارت المحادثات التي جرت أمس الأحد خلال المؤتمر العالمي للمناخ “كوب 31” للمرة الأولى منذ عام 2009، بعدما عجزت الدول المشاركة عن التوصل إلى اتفاق بشأن إدراج بيان حول التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في النص الختامي للمؤتمر.

وقال مراقبون في المؤتمر إن السعودية وغيرها من الدول الكبرى المنتجة للنفط ترى أن الوقود الأحفوري سيظل يؤدي دورا في الاقتصاد خلال المستقبل المنظور، وإنها ضغطت من أجل عدم تضمين النص أي إشارة إلى الوقود الأحفوري.

وكانت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” قد دافعت في وقت سابق خلال المؤتمر عن استخدام الوقود الأحفوري.

ومن المقرر أن يعقد وزراء تحالف أوبك+ سلسلة اجتماعات في 29 نوفمبر الجاري لاتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط لعام 2027؛ ويضم التحالف منظمة الدول المصدرة للبترول إلى جانب حلفاء من خارج المنظمة، من بينهم روسيا.