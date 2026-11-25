قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المؤبد للتيك توكر عبده الفيومي، في اتهامه بقتل ميكانيكي بمنطقة العمرانية، إثر خلاف نشب بينهما بسبب إصلاح دراجة نارية، انتهى بجريمة قتل بعدما تحول النقاش بينهما إلى اعتداء بسلاح أبيض أودى بحياة المجني عليه.

وتعود بداية الواقعة إلى شهر سبتمبر الماضي، عندما نشبت مشادة بين المتهم والمجني عليه، الذي يعمل ميكانيكيًا، بسبب خلاف حول أعمال إصلاح دراجة نارية، وسرعان ما تصاعدت حدة المشادة الكلامية بين الطرفين، وتحولت إلى مشاجرة في أحد شوارع منطقة العمرانية.

وخلال المشاجرة، اعتدى المتهم على الميكانيكي باستخدام سلاح أبيض، ووجه إليه عدة طعنات وضربات في أنحاء متفرقة من جسده، أصابته في الصدر والظهر والوجه، قبل أن يستقر به الحال مصابًا بطعنة نافذة في منطقة القلب، ليسقط غارقًا في دمائه متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة قسم شرطة العمرانية، ووقوع قتيل جراء الاعتداء عليه بأسلحة بيضاء، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وبدأت في فحص ملابساته وسماع أقوال الشهود.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة التيك توكر عبده الفيومي، بعدما نشب خلاف بينه وبين المجني عليه بسبب إصلاح الدراجة النارية، وتطور الأمر إلى اعتداء انتهى بمقتل الميكانيكي.

وبعد ضبط المتهم واستكمال التحقيقات، أحيل إلى المحاكمة الجنائية، التي نظرت أوراق القضية وما تضمنته من أدلة واتهامات، لتنتهي بإصدار حكمها بالسجن المؤبد.