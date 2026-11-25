أعرب مجلس كنائس مصر عن خالص حزنه وأسفه جراء حادث الحريق المأساوي الذي شهده الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، مؤكدًا تضامنه مع أسر الضحايا والمصابين في هذه المحنة.

وقال المجلس، في بيان له، إنه يتابع ببالغ الحزن والأسى تداعيات الحادث، رافعًا صلواته إلى الله من أجل أن يتغمد أرواح الضحايا بواسع رحمته، ويمنح أسرهم وذويهم التعزية الإلهية، وأن ينعم بالشفاء العاجل على جميع المصابين، ويمنحهم القوة لتجاوز هذه المحنة.

وأعرب مجلس كنائس مصر عن تقديره لجهود رجال الحماية المدنية والإسعاف وكافة الأجهزة المعنية، لما يبذلونه من جهود في التعامل مع تداعيات الحادث وتقديم الدعم للمصابين.

وأكد المجلس أن المحبة والتضامن والوقوف إلى جوار الإنسان في أوقات الألم تمثل جوهر الرسالة المسيحية والشهادة المشتركة للكنائس، مستشهدًا بقول السيد المسيح: «طوبى للحزانى، لأنهم يتعزون» (متى 5: 4).

واختتم البيان بالصلاة من أجل أن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء، وأن يحيط الأسر المتألمة بعنايته وسلامه.